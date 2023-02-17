Шикарный ужин на скорую руку: жаркое с мясом за 30 минут

Аппетитное и сытное блюдо оценят все члены семьи.

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Приготовление вкусного и сытного ужина для семьи занимает прилично времени. Кулинарный блогер Кристина Азизян поделилась рецептом вкуснейшего жаркого, которое готовится быстро и не забирает последние силы.

Жаркое со свининой

Ингредиенты:

Свиная шейка – 500 гр;

Морковь – 1 шт;

Лук – 1 шт;

Красный болгарский перец – 1 шт;

Помидор – 1 шт;

Зубчик чеснока или чесночный порошок;

Томатная паста или томатный соус – 1-2 ст. л;

Картофель – 5-6 шт;

Маленький пучок зелени: петрушка, укроп, кинза (или смесь сушеных трав для мяса).

Сливочное и растительное масло для жарки;

Соль по вкусу.

Способ приготовления:

На разогретой сковороде смешать растительное и сливочное и обжарить в нем свинину, нарезанную кубиками на сильном огне в течении 3-4 минут. Когда мясо прижарится, отправить на сковородку мелко нарезанный лук, морковь, натертую на терке или порезанную кольцами, порезанный полосками перец, и помидор, тоже порезанный кубиками. Посолить, поперчить и добавить зубчик чеснока, томатную пасту, разведенную водой, закрыть крышкой и убавить огонь.

Пока мясо с овощами тушится, в отдельной сковороде на растительном масле пожарить порезанный кружочками картофель до готовности. Готовый картофель отправить к мясу с овощами, хорошенько смешать и потушить еще пару минут. В конце добавить зелень.

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