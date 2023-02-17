Шикарна вечеря на швидку руку: печеня з м'ясом за 30 хвилин

Апетитну та ситну страву оцінять усі члени сім'ї.

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Приготування смачної та ситної вечері для сім'ї займає чимало часу. Кулінарна блогерка Крістіна Азізян поділилася рецептом найсмачнішого жаркого, яке готується швидко і не забирає останні сили.

Спекотне зі свининою

Інгредієнти:

свиняча шийка – 500 г;

морква – 1 шт.;

цибуля – 1 шт.;

червоний болгарський перець – 1 шт.;

помідор – 1 шт.;

зубчик часнику або часниковий порошок;

томатна паста або томатний соус – 1-2 ст. л.;

картопля – 5-6 шт.;

маленький пучок зелені: петрушка, кріп, кінза (або суміш сушених трав для м'яса);

вершкове масло та рослинна олія для смаження;

сіль за смаком.

Спосіб приготування:

На розігрітій сковороді змішати рослинне та вершкове і обсмажити в ньому свинину, нарізану кубиками на сильному вогні протягом 3-4 хвилин. Коли м'ясо присмажиться, відправити на сковорідку дрібно нарізану цибулю, моркву, натерту на тертці або порізану кільцями, перець, перерізаний смужками, і помідор, теж порізаний кубиками. Посолити, поперчити та додати зубчик часнику, томатну пасту, розведену водою, закрити кришкою та зменшити вогонь.

Поки м'ясо з овочами тушкується, в окремій сковороді на олії посмажити порізану кружальцями картопля до готовності. Готову картоплю відправити до м'яса з овочами, добре змішати і згасити ще кілька хвилин. Наприкінці додати зелень.

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