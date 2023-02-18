Пальчики оближеш. Як приготувати ситні та смачні гречаники

Перед подачею гречаники можна посипати дрібно порізаною зеленню.

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Якщо у вас залишилося трохи гречки з вечері чи сніданку, вона чудово підійде для приготування смачної та ситної страви, яка сподобається всій родині — гречаників з м'ясом. Також можна відварити свіжу гречку. Як найкраще приготувати гречаники, розповіла блогерка під ніком cook_with_me_at_home, поділившись перевіреним рецептом.

Гречаники

Інгредієнти:

гречка суха — 150 гр (якщо вже зварена, то 300 гр);

цибуля велика — 1 шт;

м'ясо (будь-яке) — 1 кг;

яйця — 2 шт.;

олія — для смаження;

спеції: сіль, перець, улюблені — до смаку;

борошно — для панірування.

Для заливання:

томатний соус — 1 скл;

цибуля — 1 шт.

Спосіб приготування:

Суху гречку перебрати, промити та відварити у 300 мл води до готовності. Вийде 300 гр відвареної гречки, з такою її кількістю гречаники будуть більш м'ясними. Якщо хочеться легшої варіації, тоді краще взяти близько 500 грамів вареної гречки.

Цибулю дрібно порізати і підсмажити на невеликій кількості олії. М'ясо пропустити через м'ясорубку і перекласти фарш, що вийшов, в глибоку миску. Яйця збити вилкою, додати в м'ясо, перемішати, туди ж відправити смажену цибулю, спеції і ретельно перемішати, а в кінці додати зварену гречку. Ще раз перемішати.

З маси, що вийшла, сформувати довгасті котлети. На сковороді розігріти трохи олії. Сформовані гречаники запанірувати в борошні і обсмажувати з обох боків, поки вони не підрум'яняться.

Готові гречаники скласти у форму для запікання.

На олії обсмажити дрібно нарізану цибулю і викласти її на гречаники, залити все томатним соусом. Якщо немає соусу, можна розвести в 250 мл води 50 г томатної пасти.

Поставити форму в заздалегідь розігріту до 200 градусів духовку. Коли соус закипить, накрити форму фольгою, зменшити температуру до 180 градусів і запікати 40-50 хвилин. При подачі можна посипати дрібно нарізаною зеленню.

Раніше Фокус писав, як приготувати печеню з м'ясом для ситної вечері.