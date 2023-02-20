Воздушный и нежный. Рецепт пирога из бананов

Бананы можно есть не только в сыром виде, из них получаются отличные пироги.

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Бананы — это универсальный продукт. Их можно есть, как они есть, также их жарят, карамелизируют и запекают. А еще с ними получаются отличные пироги. Тесто с банановым пюре выходит нежным и чуть влажным. А также очень ароматным.

Банановый пирог

Ингредиенты:

Сливочное масло — 150 гр;

Коричневый сахар — 200 гр (можно и белый, но тогда берите меньше);

Два яйца;

Мука — 240 гр;

1 пачка разрыхлителя;

Банановое пюре — 285 гр. (примерно три средних банана);

Ром — 25 гр;

Ванильный экстракт — 1 ч. л.;

Для штрейзеля:

Мука — 40 гр;

Миндальная мука — 40 гр;

Сахар — 40 гр;

Сливочное масло — 40 гр.

Сливочное масло в взбейте с сахаром, пока масса не станет воздушной. Вбейте сначала одно яйцо и хорошо перемешайте, потом второе и снова взбейте. Влейте ванильный экстракт и ром. Добавьте банановое пюре (просто разомните бананы вилкой) и перемешайте. Всыпьте муку и разрыхлитель и снова перемешайте. Выложите в форму, смазанную маслом и обсыпанную мукой.

Для штрейзеля все ингредиенты перемешайте руками в крошку и присыпьте сверху тесто. Духовку разогрейте до 150 градусов и выпекайте пирог около часа. Вынимайте из формы, когда остынет.

Также можно приготовить вкуснейший классический манник с лимоном. Получится нежный и чуть влажный пирог, как в детстве.