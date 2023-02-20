Воздушный и нежный. Рецепт пирога из бананов
Бананы можно есть не только в сыром виде, из них получаются отличные пироги.
Бананы — это универсальный продукт. Их можно есть, как они есть, также их жарят, карамелизируют и запекают. А еще с ними получаются отличные пироги. Тесто с банановым пюре выходит нежным и чуть влажным. А также очень ароматным.
Банановый пирог
Ингредиенты:
- Сливочное масло — 150 гр;
- Коричневый сахар — 200 гр (можно и белый, но тогда берите меньше);
- Два яйца;
- Мука — 240 гр;
- 1 пачка разрыхлителя;
- Банановое пюре — 285 гр. (примерно три средних банана);
- Ром — 25 гр;
- Ванильный экстракт — 1 ч. л.;
Для штрейзеля:
- Мука — 40 гр;
- Миндальная мука — 40 гр;
- Сахар — 40 гр;
- Сливочное масло — 40 гр.
Сливочное масло в взбейте с сахаром, пока масса не станет воздушной. Вбейте сначала одно яйцо и хорошо перемешайте, потом второе и снова взбейте. Влейте ванильный экстракт и ром. Добавьте банановое пюре (просто разомните бананы вилкой) и перемешайте. Всыпьте муку и разрыхлитель и снова перемешайте. Выложите в форму, смазанную маслом и обсыпанную мукой.
Для штрейзеля все ингредиенты перемешайте руками в крошку и присыпьте сверху тесто. Духовку разогрейте до 150 градусов и выпекайте пирог около часа. Вынимайте из формы, когда остынет.
Также можно приготовить вкуснейший классический манник с лимоном. Получится нежный и чуть влажный пирог, как в детстве.