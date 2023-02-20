Повітряний та ніжний. Рецепт пирога з бананів
Банани можна їсти не тільки у сирому вигляді, з них виходять чудові пироги.
Банани – це універсальний продукт. Їх можна їсти, як вони є, також їх смажать, карамелізують та запікають. А ще з ними виходять чудові пироги. Тісто з банановим пюре виходить ніжним і вологим. А також дуже запашним.
Банановий пиріг
Інгредієнти:
- Вершкове масло — 150 гр;
- Коричневий цукор – 200 гр (можна й білий, але тоді беріть менше);
- Два яйця;
- Борошно — 240 гр;
- 1 пачка розпушувача;
- Бананове пюре — 285 гр. (приблизно три середні банани);
- Ром — 25 гр;
- Ванільний екстракт — 1 ч. л.;
Для штрейзеля:
- Борошно — 40 гр;
- Мигдальне борошно — 40 гр;
- Цукор — 40 гр;
- Вершкове масло — 40 гр.
Вершкове масло збийте з цукром, поки маса не стане повітряною. Вбийте спочатку одне яйце і добре перемішайте, потім друге і знову збийте. Влийте ванільний екстракт та ром. Додайте бананове пюре (просто розімніть банани вилкою) і перемішайте. Всипте борошно та розпушувач і знову перемішайте. Викладіть у форму, змащену олією та обсипану мукою.
Для штрейзеля всі інгредієнти перемішайте руками в крихту і зверху присипте тісто. Духовку розігрійте до 150 градусів та випікайте пиріг близько години. Виймайте із форми, коли охолоне.
Також можна приготувати найсмачніший класичний манник з лимоном. Вийде ніжний і трохи вологий пиріг, як у дитинстві.