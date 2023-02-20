Не так сложно, как кажется. Как приготовить кружевные блинчики с дырочками

Масленица начинается сегодня и продлится до 26 февраля, а значит, самое время готовить блины.

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Тонкие ажурные блины, как иногда кажется, очень сложно приготовить. Но есть несколько секретов, и они получатся именно такими. И станут украшением любого праздничного стола.

Тем более, сейчас есть веская причина освоить это рецепт. Ведь 20 февраля, сегодня, начинается Масленица, которая будет отмечаться до 26 февраля. Древний языческий праздник, который не слишком изменился с дохристианских времен.

Главное в приготовлении ажурных блинчиков, отвести немного больше обычного времени на тесто.

Ажурные блинчики

Ингредиенты:

Молоко — 1 литр;

Четыре яйца;

Сахар — 150 гр;

Соль — 17 гр;

Свежие дрожжи — 7 гр;

Растительное масло — 100 мл;

Мука — 400 гр.

Подогрейте молоко, оно должно быть теплым, чтобы дрожжи "заработали". Добавьте сахар и дрожжи. Вбейте яйца, добавьте муку и соль.

Перемешайте тесто миксером, или погружным блендером. Также можно воспользоваться венчиком. Главное, чтобы не было комочков. Если кажется, что они все-таки будут – тесто лучше процедить. Оно должно быть максимально однородным и гладким.

Накройте миску с тестом пленкой и оставьте при комнатной температуре на два часа. За это время оно поднимется и станет пузырчатым, а эти пузырьки при жарке и обеспечат ажурность.

Сковороду хорошо разогрейте и смажьте растительным маслом. Лучше это желать кисточкой.

Жарьте блины, как обычно: выливайте тесто тонким слоем, жарьте по минуте с каждой стороны. Готовые блины смазывайте сливочным маслом.

Жарьте блины, пока тесто не кончится. Подавайте с любимой начинкой.

Также вы можете приготовить оригинальные финские блины паннукакку. Секрет их в том, чтобы запекать блины в духовке, а не жарить каждый отдельно на сковороде.