Не так складно, як здається. Як приготувати млинці з дірочками

Масляна починається сьогодні і триватиме до 26 лютого, а отже, саме час готувати млинці.

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Тонкі ажурні млинці, як здається, дуже складно приготувати. Але є кілька секретів і вони вийдуть саме такими. І стануть окрасою будь-якого святкового столу.

Тим паче, зараз є вагома причина освоїти цей рецепт. Адже 20 лютого, сьогодні, розпочинається Масляна, яка відзначатиметься до 26 лютого. Стародавнє язичницьке свято, яке не надто змінилося з дохристиянських часів.

Головне в приготуванні ажурних млинців відвести трохи більше звичайного часу на тісто.

Ажурні млинці

Інгредієнти:

Молоко — 1 літр;

Чотири яйця;

Цукор — 150 гр;

Сіль — 17 гр;

Свіжі дріжджі — 7 гр;

Рослинна олія — 100 мл;

Борошно — 400 гр.

Підігрійте молоко, воно має бути теплим, щоб дріжджі "заробили". Додайте цукор та дріжджі. Вбийте яйця, додайте борошно і сіль.

Перемішайте тісто міксером або занурювальним блендером. Також можна скористатися віничком. Головне, щоб не було грудочок. Якщо здається, що вони таки будуть – тісто краще процідити. Воно має бути максимально однорідним та гладким.

Накрийте миску з тістом плівкою та залиште при кімнатній температурі на дві години. За цей час воно підніметься і стане пухирчастим, а ці бульбашки при смаженні і забезпечать ажурність.

Сковороду добре розігрійте і змастіть олією. Краще це робити пензликом.

Смажте млинці, як завжди: виливайте тісто тонким шаром, смажте по хвилині з кожного боку. Готові млинці змащуйте вершковим маслом.

Смажте млинці, поки тісто не закінчиться. Подавайте з улюбленою начинкою.

Також ви можете приготувати оригінальні фінські млинці паннукакку. Секрет їх у тому, щоб запікати млинці у духовці, а не смажити кожен окремо на сковороді.