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Еда

Масленица в разгаре. Рецепт блинчиков на молоке и минералке

блинчики
Фото: Скриншот

Подавать такие блинчики можно с сиропом, сгущенкой, вареньем.

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Вкусных блинчиков много не бывает, а на Масленицу – и подавно. Их готовят на молоке, кефире и даже воде. Мы же предлагаем попробовать рецепт из блога "Сборник рецептов" и сделать блинчики на молоке и минеральной воде. Они получаются не менее вкусными, чем приготовленные по классическим рецептам.

Тонкие блинчики на минералке и молоке

Ингредиенты:

  • минеральная вода – 500 мл;
  • мука – 350 гр;
  • яйца куриные – 2 шт;
  • сода – 1/2 ч. л;
  • соль;
  • сахар – 2 ст. л;
  • молоко – 500 мл;
  • растительное масло – 100 мл.

Способ приготовления:

Яйца взбить с сахаром в глубокой посуде, добавить гашенную уксусом соду, щепотку соли, молоко и половину просеянной муки. Все хорошенько перемешать, чтобы не было комочков. Затем ввести в получившуюся массу минеральную воду, оставшуюся муку и подсолнечное масло. Все снова хорошо перемешать. Тесто получится жидким.

Сковородку разогреть и при выпечке первого блинчика смазать маслом, при выпекании следующих этого делать уже не надо.

Жарить блинчики с обеих сторон до золотистого цвета. Выкладывая на блюдо, можно смазать их маслом, но не обязательно. Подавать со сметаной, сгущенкой, вареньем, сиропом.

Ранее Фокус писал, как приготовить идеальные ажурные блинчики.