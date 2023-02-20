Масленица в разгаре. Рецепт блинчиков на молоке и минералке
Подавать такие блинчики можно с сиропом, сгущенкой, вареньем.
Вкусных блинчиков много не бывает, а на Масленицу – и подавно. Их готовят на молоке, кефире и даже воде. Мы же предлагаем попробовать рецепт из блога "Сборник рецептов" и сделать блинчики на молоке и минеральной воде. Они получаются не менее вкусными, чем приготовленные по классическим рецептам.
Тонкие блинчики на минералке и молоке
Ингредиенты:
- минеральная вода – 500 мл;
- мука – 350 гр;
- яйца куриные – 2 шт;
- сода – 1/2 ч. л;
- соль;
- сахар – 2 ст. л;
- молоко – 500 мл;
- растительное масло – 100 мл.
Способ приготовления:
Яйца взбить с сахаром в глубокой посуде, добавить гашенную уксусом соду, щепотку соли, молоко и половину просеянной муки. Все хорошенько перемешать, чтобы не было комочков. Затем ввести в получившуюся массу минеральную воду, оставшуюся муку и подсолнечное масло. Все снова хорошо перемешать. Тесто получится жидким.
Сковородку разогреть и при выпечке первого блинчика смазать маслом, при выпекании следующих этого делать уже не надо.
Жарить блинчики с обеих сторон до золотистого цвета. Выкладывая на блюдо, можно смазать их маслом, но не обязательно. Подавать со сметаной, сгущенкой, вареньем, сиропом.
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