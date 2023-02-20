Масляна в розпалі. Рецепт млинців на молоці та мінералці

Подавати такі млинці можна із сиропом, згущеним молоком, варенням.

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Смачних млинців багато не буває, а на Масляну — й поготів. Їх готують на молоці, кефірі та навіть воді. Ми ж пропонуємо спробувати рецепт із блогу "Збірка рецептів" і зробити млинці на молоці та мінеральній воді. Вони виходять не менш смачними, ніж приготовані за класичними рецептами.

Тонкі млинці на мінералці та молоці

Інгредієнти:

мінеральна вода — 500 мл;

борошно — 350 гр;

яйця курячі — 2 шт.;

сода — 1/2 ч. л.;

сіль;

цукор — 2 ст. л.;

молоко — 500 мл;

олія — 100 мл.

Спосіб приготування:

Яйця збити з цукром у глибокому посуді, додати гашену оцтом соду, дрібку солі, молоко та половину просіяного борошна. Все добре перемішати, щоб не було грудочок. Потім ввести в масу мінеральну воду, що залишилася, борошно та соняшникову олію. Все знову добре перемішати. Тісто вийде рідким.

Сковорідку розігріти та під час випікання першого млинця змастити олією, під час випікання наступних робити цього вже не треба.

Смажити млинці з обох боків до золотистого кольору. Викладаючи на блюдо, можна змастити їх маслом, але не обов'язково. Подавати зі сметаною, згущеним молоком, варенням, сиропом.

Раніше Фокус писав, як приготувати ідеальні ажурні млинці.