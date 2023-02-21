Королевский десерт. Как приготовить бисквит "Виктория"

Считается, что именно с этим простым, но вкусным бисквитом королева Виктория предпочитала выпить чашку чая.

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Бисквит "Виктория", или Бисквит королевы Виктории, известен каждому британцу. Придумали его, как считается, именно для монарха, которая неукоснительно соблюдала правила традиционного чаепития перед ужином.

Дополняли его простым кремом, джемом, или малиной. А известный британский шеф-повар Мэри Берри, которая уже много лет учит готовить британцев и выпустила немало книг с рецептами, считает, что это один из самых удачных и вкусных десертов.

К слову, его обожают принцесса Уэльская и особенно принц Луи, а королева-консорт Камилла часто печет его для супруга и гостей, причем именно по старинному классическому рецепту, который не слишком изменился с годами. Поклонницей этого бисквита была и королева Елизавета ІІ.

Бисквит "Виктория"

Ингредиенты:

Сливочное масло – 250 гр;

Сахар – 250 гр;

Мука – 250 гр;

разрыхлитель – 8 гр;

Четыре яйца;

Цедра одного лимона;

Ванильный экстракт – 2 ч. л.;

Малиновый джем – 1 ст. л.;

Взбитые сливки.

Сливочное масло должно быть комнатной температуры. Смешайте его с сахаром и взбейте миксером. В воздушную массу добавьте сначала одно яйцо, а потом и второе, каждый раз вбивая массу миксером.

Муку смешайте с разрыхлителем в отдельной мисочке. Добавьте в масляно-яичную смесь небольшими порциями, каждый раз хорошо перемешивая.

Лимонную цедру натрите на мелкой терке и добавьте в тесто вместе с экстрактом ванили.

Печь коржи лучше по одному. Так что разогрейте духовку до 190 градусов, форму смажьте маслом и обсыпьте мукой, дно выстелите пергаментом. Выложите половину теста, разровняйте и выпекайте около получаса. Остудите хотя бы минут десять и достаньте из формы. Испеките второй корж.

Чтобы коржи стали более влажными, их можно завернуть в пищевую пленку и отправить в холодильник на 1 час. В оригинальном рецепте, начинкой между коржами служит малиновый джем. Но сейчас бисквит "Виктория" дополняют творожным кремом, свежей малиной и взбитыми сливками. Так что выберите вариант, который вам нравится.

С творожным кремом также готовят популярный морковный торт с орехами.