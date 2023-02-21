Королівський десерт. Як приготувати бісквіт "Вікторія"

Вважається, що саме з цим простим, але смачним бісквітом королева Вікторія воліла випити чашку чаю.

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Бісквіт "Вікторія", або Бісквіт королеви Вікторії, відомий кожному британцю. Вигадали його, як вважається, саме для монахині, яка неухильно дотримувалася правил традиційного чаювання перед вечерею.

Доповнювали його простим кремом, джемом або малиною. А відомий британський шеф-кухар Мері Беррі, яка вже багато років вчить готувати британців і випустила чимало книг із рецептами, вважає, що це один із найвдаліших та найсмачніших десертів.

До речі, його обожнюють принцеса Уельська і особливо принц Луї, а королева-консорт Камілла часто пече його для чоловіка та гостей, причому саме за старовинним класичним рецептом, який не дуже змінився з роками. Шанувальником цього бісквіту була і королева Єлизавета ІІ.

Бісквіт "Вікторія"

Інгредієнти:

Вершкове масло – 250 гр;

Цукор — 250 гр;

Борошно — 250 гр;

Розпушувач – 8 гр;

Чотири яйця;

Цедра одного лимона;

Ванільний екстракт — 2 ч. л.;

Малиновий джем – 1 ст. л.;

Збиті вершки.

Вершкове масло має бути кімнатної температури. Змішайте його з цукром і збийте міксером. У повітряну масу додайте спочатку одне яйце, а потім друге, щоразу збиваючи масу міксером.

Борошно змішайте з розпушувачем в окремій мисці. Додайте в масляно-яєчну суміш невеликими порціями, щоразу добре перемішуючи.

Лимонну цедру натріть на дрібній тертці і додайте в тісто разом із екстрактом ванілі.

Пекти коржі краще по одному. Так що розігрійте духовку до 190 градусів, змастіть форму маслом і посипте борошном, дно вистеліть пергаментом. Викладіть половину тіста, розрівняйте та випікайте близько пів години. Остудіть хоча б хвилин десять і дістаньте із форми. Випікайте другий корж.

Щоб коржі стали вологішими, їх можна загорнути у харчову плівку та відправити у холодильник на 1 годину. В оригінальному рецепті начинкою між коржами служить малиновий джем. Але зараз бісквіт "Вікторія" доповнюють сирним кремом, свіжою малиною та збитими вершками. Так що оберіть варіант, який вам подобається.

З сирним кремом також готують популярний морквяний торт з горіхами.