И к празднику, и в будни: рецепт оригинальных закусочных трубочек

Подавать такие трубочки лучше сразу после приготовления.

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Оригинальная закуска из трубочек с начинкой – это не только красиво смотрится на праздничном столе, но еще и очень вкусно. Свой рецепт этого блюда предлагает испробовать кулинарный блогер Сабина Сарыева. На приготовление уйдет совсем немного времени.

Несладкие трубочки с начинкой

Ингредиенты:

лепешки тортилья;

мука – 1 ст. л;

вода – 3 ст. л.

Для начинки:

копченая куриная ножка – 1 шт;

помидор свежий – 1 шт;

яйца сваренные – 2 шт;

плавленый сырок – 1 шт;

соль, чеснок по вкусу;

майонез – 1-2 ст. л;

укроп.

Способ приготовления:

Лепешки разрезать на 4 части. Муку смешать с водой и смазать этой смесью лепешки с одного края, свернуть в конус, прижать край. Смазать трубочки-конусы взбитым яйцом и отправить в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 10-15 минут, чтобы они подсушились и подрумянились.

Пока трубочки в духовке, готовим начинку. Для этого с куриной ножки снять все мясо и мелко его порезать, так же мелко порезать помидор, яйца и плавленый сырок натереть на терке. Все смешать, добавить пропущенный через пресс чеснок, заправить майонезом, посолить по вкусу.

Получившейся массой наполнить трубочки. Сверху украсить их мелко порезанным укропом. Подавать такое блюдо к столу лучше сразу после приготовления, поскольку чем дольше оно будет стоять, тем быстрее стенки трубочек станут мягкими.

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