І на свято, і в будні: рецепт оригінальних закусочних трубочок

Подавати такі трубочки краще одразу після приготування.

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Оригінальна закуска з трубочок із начинкою — це не тільки має гарно вигляд на святковому столі, але ще й дуже смачно. Свій рецепт цієї страви пропонує спробувати кулінарна блогерка Сабіна Сариєва. На приготування піде зовсім небагато часу.

Несолодкі трубочки з начинкою

Інгредієнти:

коржики тортилья;

борошно — 1 ст. л.;

вода — 3 ст. л.

Для начинки:

копчена куряча ніжка — 1 шт.;

помідор свіжий — 1 шт.;

яйця зварені — 2 шт.;

плавлений сирок — 1 шт;

сіль, часник до смаку;

майонез — 1-2 ст. л.;

кріп.

Спосіб приготування:

Коржики розрізати на 4 частини. Борошно змішати з водою та змастити цією сумішшю коржики з одного краю, згорнути в конус, притиснути край. Змастити трубочки-конуси збитим яйцем і відправити в розігріту до 180 градусів духовку на 10-15 хвилин, щоб вони підсушилися та підрум'янилися.

Поки трубочки в духовці, готуємо начинку. Для цього з курячої ніжки зняти все м'ясо та дрібно порізати його, так само дрібно порізати помідор, яйця і плавлений сирок натерти на тертці. Все змішати, додати пропущений через прес часник, заправити майонезом, посолити до смаку.

Масою, що вийшла, наповнити трубочки. Зверху прикрасити їх дрібно нарізаним кропом. Подавати таку страву до столу краще відразу після приготування, оскільки чим довше вона стоятиме, тим швидше стінки трубочок стануть м'якими.

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