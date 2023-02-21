Не хуже торта: нежнейшие пирожные со сливочным кремом (видео)

Для начинки можно взять любой ягодный джем.

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В отличие от тортов, пирожные готовят не так часто, а зря. Они не уступают по вкусу и уходят со стола быстрее, чем тортики. Предлагает приготовить вкуснейшие шоколадные пирожные по рецепту кулинарного блогера Сабины Сарыевой.

Пирожные с кремом

Ингредиенты:

Для коржа:

яйца – 2 шт;

щепотка соли;

сахар – 70 гр;

ванильный сахар – 8 гр (1 пакетик);

растительное масло – 100 мл;

молоко – 200 мл;

разрыхлитель – 1 пакетик (10 гр);

какао – 3 ст. л;

мука – 180 гр.

Для крема:

творожный сыр – 180 гр;

сахарная пудра – 2 ст. л;

сливки (33%) – 150 мл.

В качестве начинки можно взять черничный или любой другой джем.

Способ приготовления:

Яйца взбить до светлой пышной массы с солью, сахаром и ванильным сахаром. Затем в получившуюся массу влить растительное масло и молоко и снова взбить, чтобы все ингредиенты хорошо перемешались. Далее просеять в тесто разрыхлитель, какао и муку, перемешать венчиком до однородности. Готовое тесто вылить на противень и отправить в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут. Готовность проверять зубочисткой. Если при протыкании коржа палочка сухая, он готов.

Для крема соединить и взбить творожный сыр, сахарную пудру и сливки.

Из готового коржа вырезать кружочки. Далее из крема с помощью кондитерского мешка выдавить бордюр, в серединку выложить джем. Сверху джем покрыть кремом. И обрезков коржа сделать крошку и посыпать ею готовое пирожное. По желанию готовые пирожные сверху можно слегка посыпать сахарной пудрой.

Ранее Фокус писал, как приготовить вкусный и простой шоколадный торт с кремом из вареной сгущенки и творожного сыра.