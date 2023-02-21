Не гірше торта: найніжніші тістечка з вершковим кремом (відео)

Для начинки можна взяти будь-який ягідний джем.

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На відміну від тортів, тістечка готують не так часто, а дарма. Вони не поступаються за смаком і йдуть зі столу швидше, ніж тортики. Пропонуємо приготувати найсмачніші шоколадні тістечка за рецептом кулінарної блогерки Сабіни Сариєвої.

Тістечка з кремом

Інгредієнти:

Для коржу:

яйця – 2 шт.;

дрібка солі;

цукор – 70 гр;

ванільний цукор — 8 гр (1 пакетик);

рослинна олія – 100 мл;

молоко – 200 мл;

розпушувач – 1 пакетик (10 гр);

какао – 3 ст. л;

борошно — 180 гр.

Для крему:

Сир – 180 гр;

цукрова пудра – 2 ст. л;

вершки (33%) – 150 мл.

Як начинку можна взяти чорничний або будь-який інший джем.

Спосіб приготування:

Яйця збити до світлої пишної маси із сіллю, цукром та ванільним цукром. Потім в масу влити рослинну олію і молоко, знову збити, щоб всі інгредієнти добре перемішалися. Далі просіяти в тісто розпушувач, какао та борошно, перемішати вінчиком до однорідності. Готове тісто вилити на деко і відправити в попередньо розігріту до 180 градусів духовку на 15 хвилин. Готовність перевіряти зубочисткою. Якщо під час протикання коржа паличка суха, він готовий.

Для крему з'єднати та збити сир, цукрову пудру та вершки.

З готового коржа вирізати кружечки. Далі із крему за допомогою кондитерського мішка видавити бордюр, у серединку викласти джем. Зверху покрити джем кремом. З обрізків коржа зробити крихту і посипати нею готове тістечко. За бажанням готові тістечка зверху можна злегка посипати цукровою пудрою.

Раніше Фокус писав, як приготувати смачний і простий шоколадний торт з кремом із вареного згущеного молока та сиру.