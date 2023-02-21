Вкусная классика. Рецепт сочников с творогом
Вкусные и простые открытые пирожки с творожно-ванильной начинкой очень легко приготовить.
Сочники (сочни) с творогом — это вкусные пирожки, которые всем знакомы с детства. Их часто продают в магазинах и кондитерских. Но их очень просто приготовить дома. Ведь тогда можно контролировать количество начинки и положить ее побольше. Ведь она получается очень вкусной.
Сочники с творогом
Ингредиенты:
- Мука – 400 гр;
- Сахар – 110 гр;
- Сметана – 130 гр;
- Сливочное масло – 100 гр;
- Одно яйцо;
- Сода на кончике ножа;
- Щепотка соли;
Для творожной начинки:
- Творог – 360 гр;
- Сахар – 3 ст. л.;
- Сметана – 1 ст. л.;
- Мука – 1 ст. л;
- Одно яйцо;
- Ванильный сахар.
Сливочное масло должно быть комнатной температуры и мягким, так что достаньте его из холодильника заранее. В удобную посуду вылейте сметану, добавьте сахар и соль, перемешайте и вбейте яйцо. Добавьте муку и соду, снова перемешайте. Это удобно делать венчиком, или миксером. Добавьте мягкое сливочное масло. Замесите тесто.
Накройте его пищевой пленкой и отправьте в холодильник.
Теперь возьмите яйцо, предназначенное для начинки, и отделите белок от желтка. Белок мы добавим к творогу, а желтком смажем сочники, перед тем, как отправить их в духовку.
Взбиваем белок с сахаром. Протираем творог через сито и добавляем к белку. Также добавляем сметану и сахар, хорошо перемешиваем.
Разогреваем духовку до 220 градусов. Тесто раскатываем в тонкий пласт. Вырезаем кружочки диаметром в 10 см. Можно использовать формочку, или обычную чашку, или стакан.
Кладем творожную начинку на каждый кружочек теста и складываем пополам.
Противень застилаем пергаментной бумагой и выкладываем на него сочники. Смазываем желтком. Отправляем в разогретую духовку и выпекаем около 40 минут.
Напомним, также из творога можно приготовить вкуснейший торт с лаймом. В нем мало теста и много начинки.