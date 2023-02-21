Вкусная классика. Рецепт сочников с творогом

Вкусные и простые открытые пирожки с творожно-ванильной начинкой очень легко приготовить.

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Сочники (сочни) с творогом — это вкусные пирожки, которые всем знакомы с детства. Их часто продают в магазинах и кондитерских. Но их очень просто приготовить дома. Ведь тогда можно контролировать количество начинки и положить ее побольше. Ведь она получается очень вкусной.

Сочники с творогом

Ингредиенты:

Мука – 400 гр;

Сахар – 110 гр;

Сметана – 130 гр;

Сливочное масло – 100 гр;

Одно яйцо;

Сода на кончике ножа;

Щепотка соли;

Для творожной начинки:

Творог – 360 гр;

Сахар – 3 ст. л.;

Сметана – 1 ст. л.;

Мука – 1 ст. л;

Одно яйцо;

Ванильный сахар.

Сливочное масло должно быть комнатной температуры и мягким, так что достаньте его из холодильника заранее. В удобную посуду вылейте сметану, добавьте сахар и соль, перемешайте и вбейте яйцо. Добавьте муку и соду, снова перемешайте. Это удобно делать венчиком, или миксером. Добавьте мягкое сливочное масло. Замесите тесто.

Накройте его пищевой пленкой и отправьте в холодильник.

Теперь возьмите яйцо, предназначенное для начинки, и отделите белок от желтка. Белок мы добавим к творогу, а желтком смажем сочники, перед тем, как отправить их в духовку.

Взбиваем белок с сахаром. Протираем творог через сито и добавляем к белку. Также добавляем сметану и сахар, хорошо перемешиваем.

Разогреваем духовку до 220 градусов. Тесто раскатываем в тонкий пласт. Вырезаем кружочки диаметром в 10 см. Можно использовать формочку, или обычную чашку, или стакан.

Кладем творожную начинку на каждый кружочек теста и складываем пополам.

Противень застилаем пергаментной бумагой и выкладываем на него сочники. Смазываем желтком. Отправляем в разогретую духовку и выпекаем около 40 минут.

Напомним, также из творога можно приготовить вкуснейший торт с лаймом. В нем мало теста и много начинки.