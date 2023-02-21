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Їжа

Смачна класика. Рецепт сочників із сиром

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Фото: Скриншот | Сочники із сиром

Смачні та прості відкриті пиріжки із сирно-ванільною начинкою дуже легко приготувати.

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Сочники із сиром — це смачні пиріжки, які всім знайомі з дитинства. Їх часто продають у магазинах і кондитерських. Але їх дуже просто приготувати вдома. Адже тоді можна контролювати кількість начинки та покласти її якомога більше. Адже вона виходить дуже смачною.

Сочники з сиром

Інгредієнти:

  • Борошно — 400 г;
  • Цукор — 110 г;
  • Сметана — 130 г;
  • Вершкове масло — 100 г;
  • Одне яйце;
  • Сода на кінчику ножа;
  • Дрібка солі.

Для сирної начинки:

  • Сир — 360 г;
  • Цукор — 3 ст. л.;
  • Сметана — 1 ст. л.;
  • Борошно — 1 ст. л.;
  • Одне яйце;
  • Ванільний цукор.

Вершкове масло має бути кімнатної температури та м'яким, так що дістаньте його з холодильника заздалегідь. У зручний посуд вилийте сметану, додайте цукор і сіль, перемішайте і вбийте яйце. Додайте борошно та соду, знову перемішайте. Це зручно робити вінчиком або міксером. Додати м'яке вершкове масло. Замісити тісто.

Накрийте його харчовою плівкою та відправте в холодильник.

Тепер візьміть яйце, призначене для начинки, та відокремте білок від жовтка. Білок ми додамо до сиру, а жовтком змастимо сочники перед тим, як відправити їх у духовку.

Збиваємо білок із цукром. Протираємо сир через сито й додаємо до білка. Також додаємо сметану та цукор, добре перемішуємо.

Розігріваємо духовку до 220 градусів. Тісто розгортаємо в тонкий пласт. Вирізаємо кружечки діаметром 10 см. Можна використовувати форму, звичайну чашку або склянку.

Кладемо сирну начинку на кожен кружечок тіста й складаємо навпіл.

Деко застилаємо пергаментним папером і викладаємо на нього сочники. Змащуємо жовтком. Відправляємо в розігріту духовку та випікаємо близько 40 хвилин.

Нагадаємо, також із сиру можна приготувати смачний торт із лаймом. У ньому мало тіста й багато начинки.