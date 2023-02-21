Смачна класика. Рецепт сочників із сиром
Смачні та прості відкриті пиріжки із сирно-ванільною начинкою дуже легко приготувати.
Сочники із сиром — це смачні пиріжки, які всім знайомі з дитинства. Їх часто продають у магазинах і кондитерських. Але їх дуже просто приготувати вдома. Адже тоді можна контролювати кількість начинки та покласти її якомога більше. Адже вона виходить дуже смачною.
Сочники з сиром
Інгредієнти:
- Борошно — 400 г;
- Цукор — 110 г;
- Сметана — 130 г;
- Вершкове масло — 100 г;
- Одне яйце;
- Сода на кінчику ножа;
- Дрібка солі.
Для сирної начинки:
- Сир — 360 г;
- Цукор — 3 ст. л.;
- Сметана — 1 ст. л.;
- Борошно — 1 ст. л.;
- Одне яйце;
- Ванільний цукор.
Вершкове масло має бути кімнатної температури та м'яким, так що дістаньте його з холодильника заздалегідь. У зручний посуд вилийте сметану, додайте цукор і сіль, перемішайте і вбийте яйце. Додайте борошно та соду, знову перемішайте. Це зручно робити вінчиком або міксером. Додати м'яке вершкове масло. Замісити тісто.
Накрийте його харчовою плівкою та відправте в холодильник.
Тепер візьміть яйце, призначене для начинки, та відокремте білок від жовтка. Білок ми додамо до сиру, а жовтком змастимо сочники перед тим, як відправити їх у духовку.
Збиваємо білок із цукром. Протираємо сир через сито й додаємо до білка. Також додаємо сметану та цукор, добре перемішуємо.
Розігріваємо духовку до 220 градусів. Тісто розгортаємо в тонкий пласт. Вирізаємо кружечки діаметром 10 см. Можна використовувати форму, звичайну чашку або склянку.
Кладемо сирну начинку на кожен кружечок тіста й складаємо навпіл.
Деко застилаємо пергаментним папером і викладаємо на нього сочники. Змащуємо жовтком. Відправляємо в розігріту духовку та випікаємо близько 40 хвилин.
Нагадаємо, також із сиру можна приготувати смачний торт із лаймом. У ньому мало тіста й багато начинки.