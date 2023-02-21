Как приготовить курицу с ананасами под сыром

Сытное блюдо, к которому не смогут придраться даже самые строгие любительницы диет

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Курица с ананасами под сыром — блюдо, которое наверняка понравится самым строгим дамам на диете. Простое в приготовлении, элегантное на вкус, низкокалорийное и очень, очень полезное!

Курица с ананасами под сыром

Ингредиенты

куриное филе — 4;

сметана 80 г;

твердый сыр — 100 г;

майонез 50 г;

ананас консервированный — 1 банка;

соль

Для приготовления курицы с ананасами под сыром берем куриные филе, слегка их отбиваем, перчим с двух сторон. Выкладываем на противень, смазанный оливковым маслом. На каждый кусочек филе выкладываем по несколько ломтиков ананаса. Делаем смесь из натертого на крупной терке сыра, майонеза и сметаны. Наносим эту смесь на курицу так, чтобы полностью укрыть ананасы.

Помещаем в духовку при температуре 180 градусов. Выпекаем от 40 до 60 минут. Готовность проверяем визуально. Если верхняя корочка зарумянилась — значит, курица с ананасами под сыром готова!