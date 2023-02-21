Смачна дієта: як приготувати курку з ананасами під сиром

Ситна страва, до якої не зможуть причепитися навіть найсуворіші любительки дієт

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Курка з ананасами під сиром — страва, яка напевно сподобається найсуворішим жінкам на дієті. Проста у приготуванні, елегантна на смак, низькокалорійна та дуже, дуже корисна!

Курка з ананасами під сиром

Iнгредiєнти

куряче філе — 4;

сметана — 80 г;

твердий сир — 100 г;

майонез — 50 г;

ананас консервований — 1 банка;

сіль

Для приготовлення курки з ананасами під сиром беремо курячі філе, злегка відбиваємо, перчимо з двох сторін. Викладаємо на деко, змащене оливковою олією. На кожен шматочок філе викладаємо по кілька скибочок ананаса. Робимо суміш із натертого на великій тертці сиру, майонезу та сметани. Наносимо цю суміш на курку так, щоб повністю укрити ананаси.

Поміщаємо в духовку за температури 180 градусів. Випікаємо від 40 до 60 хвилин. Готовність перевіряємо візуально. Якщо верхня скоринка зарум'янилася — значить, курка з ананасами під сиром готова!