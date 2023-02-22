Оригинальный рецепт. Как приготовить чайный пирог с заваркой

Для приготовления этого классического пирога потребуется минимум ингредиентов. И главное, в составе есть чай.

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Чайный пирог готовится на скорую руку, причем он придется по душе любителям чая, ведь в его основе крепкая заварка, которая придает приятный аромат. Испортить его практически невозможно, а ингредиенты всегда под рукой.

Чайный пирог

Ингредиенты:

Мука – 300 гр;

Крепкий чай – один стакан;

Любое варенье – 170 гр;

Сахар – 180 гр;

Одно яйцо;

Растительное масло — 2 ст. л.;

Сода – 1 ч. л.

Варенье для этого рецепта можно взять любое, даже то, что засахарилось. Сахара можно взять меньше, если вам не хочется получить слишком сладкий пирог. Приготовьте крепкую заварку.

Всыпьте в миску сахар. Добавьте яйцо и взбейте все миксером до пышности. После, помешивая смесь венчиком, влейте горячую заварку тонкой струйкой, чтобы яйцо не свернулось. Размешивать можно венчиком или миксером на низкой скорости.

После добавьте растительное масло и перемешайте. Следом добавьте варенье и перемешайте тесто до однородности.

Муку всыпайте порциями, каждый раз перемешивая тесто. Муки может понадобиться больше, или меньше, чем указано в рецепте. Тесто в итоге должно получиться густым, но текучим.

В конце всыпьте в тесто соду и хорошенько перемешайте. Соду можно заменить на разрыхлитель, особенно если варенье откровенно сладкое, вроде абрикосового, или малинового. Если с кислинкой, то лучше подойдет сода. Цвет варенья также повлияет на цвет теста, так что не пугайтесь, если оно получится сероватым, или напротив, ярким

Форму для выпечки смажьте маслом и обсыпьте мукой, силиконовую форму ничем мазать не надо.

Духовку разогрейте до 180 градусов, выпекайте пирог около 40 минут. Готовность проверяйте зубочисткой – ее кончик, воткнутый в пирог, должен оставаться сухим. Если внутри пирог никак не пропекается – накройте его фольгой.

Готовый пирог охладите на решетке, по желанию посыпьте сахарной пудрой.

Напомним, также вы можете приготовить классический английский бисквит "Виктория", который очень любят в британской королевской семье.