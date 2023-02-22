Оригінальний рецепт. Як приготувати чайний пиріг із заваркою

Для приготування цього класичного пирога буде потрібно мінімум інгредієнтів. І головне, у складі є чай.

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Чайний пиріг готується нашвидкуруч, причому він припаде до душі любителям чаю, адже в його основі міцна заварка, яка надає приємного аромату. Зіпсувати його практично неможливо, а інгредієнти завжди під рукою.

Чайний пиріг

Інгредієнти:

борошно — 300 г;

міцний чай — одна склянка;

будь-яке варення — 170 г;

цукор — 180 г;

одне яйце;

рослинна олія — 2 ст. л.;

сода — 1 ч. л.

Варення для цього рецепту можна взяти будь-яке, навіть те, що зацукрувалося. Цукру можна взяти менше, якщо вам не хочеться отримати надто солодкий пиріг. Приготуйте міцну заварку.

Всипте в миску цукор. Додайте яйце і збийте все міксером до пишності. Після, помішуючи суміш вінчиком, влийте гарячу заварку тонким цівком, щоб яйце не згорнулося. Розмішувати можна вінчиком чи міксером на низькій швидкості.

Після додайте олію і перемішайте. Потім додайте варення і перемішайте тісто до однорідності.

Борошно всипайте порціями, щоразу перемішуючи тісто. Борошна може знадобитися більше або менше, ніж зазначено в рецепті. Тісто зрештою має вийти густим, але текучим.

Наприкінці всипте в тісто соду та добре перемішайте. Соду можна замінити на розпушувач, особливо якщо варення відверто солодке, на зразок абрикосового, або малинового. Якщо з кислинкою, то найкраще підійде сода. Колір варення також вплине на колір тіста, тож не лякайтеся, якщо воно вийде сіруватим або навпаки яскравим.

Форму для випікання змастіть олією й обсипте борошном, силіконову форму нічим мазати не треба.

Духовку розігрійте до 180 градусів, випікайте пиріг приблизно 40 хвилин. Готовність перевіряйте зубочисткою — її кінчик, застромлений у пиріг, повинен залишатися сухим. Якщо всередині пиріг не пропікається — накрийте його фольгою.

Готовий пиріг охолодіть на решітці, за бажанням посипте цукровою пудрою.

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