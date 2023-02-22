Новый вкус. Рецепт блинчиков на рисовой муке

Готовые блины лучше держать под крышкой, чтобы избежать жесткости и ломкости краев.

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Неделя с 20 по 26 февраля – прекрасный повод перепробовать не один и не два рецепта вкусных блинчиков. Если ваша фантазия иссякла, предлагаем побаловать себя и своих близких блинчиками из рисовой муки по рецепту кулинарного блогера под ником cook_with_me_at_home. Они получаются тонкими, аппетитными и очень вкусными.

Блинчики на рисовой муке

Ингредиенты:

мука рисовая – 250 гр;

крахмал кукурузный – 25 гр;

сахар – 50 гр;

молоко – 500 мл;

растительное масло – 45 мл;

яйца – 2 шт;

соль – щепотка.

Способ приготовления:

Яйца хорошо взбить с солью. В получившуюся массу добавить сахар и крахмал, снова все хорошо перемешать. Затем ввести в смесь масло и молоко, перемешать. Постепенно добавляя рисовую муку, вымешать до однородности. Пожарить блины с двух сторон до румянца.

При выпечке блинчиков следует учесть несколько важных моментов. Так, автор подчеркивает, что сковородку маслом нужно смазывать только перед выпечкой первого блина, дальше в этом нет необходимости. Перед тем, как наливать на сковородку очередную порцию теста, его необходимо перемешивать, поскольку рисовая мука оседает на дно.

Готовые блины лучше держать под крышкой, чтобы избежать жесткости и ломкости краев.

Ранее Фокус писал, как приготовить идеальные ажурные блинчики.