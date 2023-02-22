Новий смак. Рецепт млинців на рисовому борошні

Готові млинці краще тримати під кришкою, щоб уникнути жорсткості та ламкості країв.

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Тиждень з 20 по 26 лютого — чудова нагода перепробувати не один і не два рецепти смачних млинців. Якщо ваша фантазія вичерпалася, пропонуємо побалувати себе та своїх близьких млинцями з рисового борошна за рецептом кулінарного блогера під ніком cook_with_me_at_home. Вони виходять тонкими, апетитними та дуже смачними.

Млинці на рисовому борошні

Інгредієнти:

борошно рисове — 250 г;

крохмаль кукурудзяний — 25 г;

цукор — 50 г;

молоко — 500 мл;

рослинна олія — 45 мл;

яйця — 2 шт.;

сіль — дрібка.

Спосіб приготування:

Яйця добре збити із сіллю. У масу додати цукор і крохмаль, знову все добре перемішати. Потім ввести в суміш олію та молоко, перемішати. Поступово додаючи рисове борошно, вимішати до однорідності. Посмажити млинці з двох боків до рум'янцю.

Під час випікання млинців варто врахувати кілька важливих моментів. Так, автор наголошує, що сковорідку олією потрібно змащувати лише перед випіканням першого млинця, далі в цьому немає потреби. Перед тим, як наливати на сковорідку чергову порцію тіста, його необхідно перемішувати, оскільки рисове борошно осідає на дно.

Готові млинці краще тримати під кришкою, щоб уникнути жорсткості та ламкості країв.

Раніше Фокус писав, як приготувати ідеальні ажурні млинці.