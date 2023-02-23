Красивое утро: как приготовить вкусный паштет-намазку на хлеб

Настоящий шедевр бельгийской кухни — и настоящий праздник на завтрак

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Брабант — один из исторических районов Бельгии, известный прежде всего своими кружевами, затем — своим пивом, но и в немалой степени — своей специфической кухней. Брабантский паштет — один из ее алмазов. Его вкус и аромат будет вас часами преследовать (в хорошем смысле этого слова) после того, как вы его употребите на завтрак. Впрочем, не только на завтрак…

Паштет брабантский

Ингредиенты

куриная печень — 350 г;

репчатый лук — 2;

яблоки — 3

сливочное масло — 100 г;

мускатный орех — 1;

кориандр — 1 ч. л.;

молоко — стакан

Первая фаза приготовления брабантского паштета — предварительная. Берем 350 грамм куриной печени. Зачищаем от пленок. И замачиваем на пару часов в молоке, чтобы ушла горечь.

Вымочив печенку, приступаем к главной стадии. Чистим и шинкуем пару головок репчатого лука. Освобождаем 3 не особо крупных кисло-сладких яблока от кожуры и семечек, оставляя только витаминную мякоть. На растительном масле, на сильном огне обжариваем лучок до золотистости — чтобы был именно жареный. Достигнув такого состояния, кладем к нему порезанные яблоки. Продолжаем все обжаривать, но уже на среднем огне — чтобы оно все вместе немного потомилось, привыкло друг к другу. Минут через 5 добавляем нарезанную на кусочки печень. Продолжаем тушить все вместе, тщательно перемешивая, добиваясь симбиоза вкусов.

Вот у нас яблоки уже совсем мягкие, печень тоже готова. Добавляем соль и специи — молотый в ступке мускатный орешек и чайную ложечку кориандра. Убираем огонь.

Перекладываем все из сковороды в чашу. Добавляем грамм 100 сливочного масла. Взбиваем блендером, добавляя при необходимости кипяченой воды. Лучше доводить массу до полужидкого состояния, потому что потом все равно загустеет.

Вуаля — брабантский паштет готов!

Употреблять можно с чем угодно. Хорошо с подсушенной чиабатой или с хрустящими хлебцами. А если к этому прибавить еще абрикосовый джем — получится вообще идеал!