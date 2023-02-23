Чарівний ранок. Як приготувати смачний паштет-намазку на хліб

Справжній шедевр бельгійської кухні – і справжнє свято на сніданок

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Брабант — один із історичних районів Бельгії, відомий насамперед своїми мереживами, потім — своїм пивом, але й чималою мірою — своєю специфічною кухнею. Брабантський паштет — один із її алмазів. Його смак і аромат вас годинами переслідуватиме (у хорошому сенсі цього слова) після того, як ви його вживете на сніданок. Втім, не лише на сніданок.

Фото: Getty

Паштет брабантський

Iнгредiєнти

куряча печінка — 350 г;

цибуля — 2;

яблука — 3

масло — 100 г;

мускатний горіх — 1;

коріандр — 1 ч. л.;

молоко — склянка

Перша фаза приготування брабантського паштету – попередня. Беремо 350 грам курячої печінки. Зачищаємо від плівок. І замочуємо на пару годин у молоці, щоб пішла гіркота.

Вимочивши печінку, приступаємо до головної стадії. Чистимо і шаткуємо пару головок цибулі. Звільняємо 3 не особливо великі кисло-солодкі яблука від шкірки і насіння, залишаючи тільки вітамінну м'якоть. На олії, на сильному вогні обсмажуємо цибульку до золотистості — щоб була саме смажена. Досягши такого стану, кладемо до неї порізані яблука. Продовжуємо все обсмажувати, але вже на середньому вогні — щоб воно все разом трохи звикло одне до одного. Хвилин через 5 додаємо нарізану на шматочки печінку. Продовжуємо тушкувати всі разом, ретельно перемішуючи, домагаючись симбіозу смаків.

Ось у нас яблука вже зовсім м'які, печінка також готова. Додаємо сіль та спеції – мелений у ступці мускатний горішок та чайну ложечку коріандру. Забираємо вогонь.

Перекладаємо все зі сковороди в чашу. Додаємо грам 100 масла. Збиваємо блендером, додаючи за потреби кип'яченої води. Краще доводити масу до напіврідкого стану, тому що потім все одно загусне.

Вуаля – брабантський паштет готовий!

Вживати можна із чим завгодно. Добре з підсушеною чіабатою або з хрусткими хлібцями. А якщо до цього додати ще абрикосовий джем — вийде взагалі ідеал!