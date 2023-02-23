Совсем как настоящий: Как приготовить вкуснейший плов из вермишели

Как ни удивительно, плов с вермишелью готовят и узбеки!

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Плов из вермишели — это звучит совсем не по-восточному. Тем не менее, есть такой рецепт, и его вовсю используют в Узбекистане (и не только там). Берут вместо риса вермишель "паутинку" — и делают все остальное по правилам классического плова. А называется это все у них "вермишель-палау" (или "нан-палау", как в Казахстане — но там это делается на сковороде и уже как бы не совсем плов…)

Плов из вермишели

Ингредиенты

говядина — 500 г;

вермишель "паутинка" — 350 г;

морковь — 300 г;

лук репчатый — 200 г;

чеснок — 4 зубчика;

масло растительное;

масло сливочное — 50 г;

приправа для плова;

вода — 600 мл;

соль, перец

Для плова из вермишели берем, как положено, казан, добавляем в него растительное масло, обжариваем в нем измельченный репчатый лук на среднем огне до золотистого цвета 4-5 минут. Добавляем говядину, нарезанную небольшими кусочками, обжариваем, помешивая, на среднем огне 3-4 минуты. Добавляем 300-400 мл воды (уровень воды должен быть на одном уровне с мясом). Доводим до кипения, убираем огонь, накрываем крышкой, тушим на слабом огне час.

После этого отправляем в казан морковь, нарезанную брусочками, сливочное масло, приправу для плова, чеснок, перемешиваем и тушим под крышкой на слабом огне еще 30 минут.

Тем временем разогреваем сковороду с растительным маслом, высыпаем на нее сухую вермишель и обжариваем ее, постоянно помешивая, на среднем огне 5-6 минут до золотистого цвета.

В казан добавляем соль и перец, выкладываем сверху слоем обжаренную вермишель. Доливаем 300 мл горячей воды — вровень с вермишелью. Накрываем крышкой и тушим на самом слабом огне 10 минут. Затем открываем крышку и слегка передвигаем вермишель от края к центру казана, солим и перчим по вкусу, закрываем крышкой и тушим на слабом огне еще 10 минут до полной готовности вермишели (а точнее — до полного выпаривания воды из блюда).

Перед подачей плов из вермишели посыпаем зеленым луком.