Зовсім як справжній: плов із вермішелі

Як не дивно, плов із вермішеллю готують і узбеки!

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Плов із вермішелі — це звучить зовсім не по-східному. Тим не менш, є такий рецепт, і його використовують у Узбекистані (і не тільки там). Беруть замість рису вермішель "павутинку" — і роблять все інше за правилами класичного плову. А називається це все у них "вермішель-палау" (або "нан-палау", як у Казахстані — але там це робиться на сковороді і вже ніби не зовсім плов…)

Плов з вермішелі

складові

яловичина — 500 г;

вермішель "павутинка" — 350 г;

морква — 300 г;

цибуля ріпчаста — 200 г;

часник — 4 зубчики;

олiя;

масло — 50 г;

приправи для плову;

вода — 600 мл;

сіль, перець

Для плову з вермішелі беремо, як належить, казан, додаємо в нього олiю, обсмажуємо в нiй подрібнену цибулю на середньому вогні до золотистого кольору 4-5 хвилин. Додаємо яловичину, нарізану невеликими шматочками, обсмажуємо, помішуючи, на середньому вогні 3-4 хвилини. Додаємо 300-400 мл води (рівень води має бути на одному рівні з м'ясом). Доводимо до кипіння, прибираємо вогонь, накриваємо кришкою, тушкуємо на слабкому вогні годину.

Після цього відправляємо в казан моркву, нарізану брусочками, масло, приправу для плову, часник, перемішуємо і тушкуємо під кришкою на слабкому вогні ще 30 хвилин.

Тим часом розігріваємо сковороду з олією, висипаємо на неї суху вермішель і обсмажуємо її, постійно помішуючи, на середньому вогні 5-6 хвилин до золотистого кольору.

У казан додаємо сіль та перець, викладаємо зверху шаром обсмажену вермішель. Доливаємо 300 мл гарячої води — нарівні з вермішелью. Накриваємо кришкою і тушкуємо на слабкому вогні 10 хвилин. Потім відкриваємо кришку і злегка пересуваємо вермішель від краю до центру казана, солимо і перчимо на смак, закриваємо кришкою і тушкуємо на слабкому вогні ще 10 хвилин до повної готовності вермішелі (а точніше — до випаровування води з страви).

Перед подачею плов із вермішелі посипаємо зеленою цибулею.