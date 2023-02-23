Зовсім як справжній: плов із вермішелі
Як не дивно, плов із вермішеллю готують і узбеки!
Плов із вермішелі — це звучить зовсім не по-східному. Тим не менш, є такий рецепт, і його використовують у Узбекистані (і не тільки там). Беруть замість рису вермішель "павутинку" — і роблять все інше за правилами класичного плову. А називається це все у них "вермішель-палау" (або "нан-палау", як у Казахстані — але там це робиться на сковороді і вже ніби не зовсім плов…)
Плов з вермішелі
складові
- яловичина — 500 г;
- вермішель "павутинка" — 350 г;
- морква — 300 г;
- цибуля ріпчаста — 200 г;
- часник — 4 зубчики;
- олiя;
- масло — 50 г;
- приправи для плову;
- вода — 600 мл;
- сіль, перець
Для плову з вермішелі беремо, як належить, казан, додаємо в нього олiю, обсмажуємо в нiй подрібнену цибулю на середньому вогні до золотистого кольору 4-5 хвилин. Додаємо яловичину, нарізану невеликими шматочками, обсмажуємо, помішуючи, на середньому вогні 3-4 хвилини. Додаємо 300-400 мл води (рівень води має бути на одному рівні з м'ясом). Доводимо до кипіння, прибираємо вогонь, накриваємо кришкою, тушкуємо на слабкому вогні годину.
Після цього відправляємо в казан моркву, нарізану брусочками, масло, приправу для плову, часник, перемішуємо і тушкуємо під кришкою на слабкому вогні ще 30 хвилин.
Тим часом розігріваємо сковороду з олією, висипаємо на неї суху вермішель і обсмажуємо її, постійно помішуючи, на середньому вогні 5-6 хвилин до золотистого кольору.
У казан додаємо сіль та перець, викладаємо зверху шаром обсмажену вермішель. Доливаємо 300 мл гарячої води — нарівні з вермішелью. Накриваємо кришкою і тушкуємо на слабкому вогні 10 хвилин. Потім відкриваємо кришку і злегка пересуваємо вермішель від краю до центру казана, солимо і перчимо на смак, закриваємо кришкою і тушкуємо на слабкому вогні ще 10 хвилин до повної готовності вермішелі (а точніше — до випаровування води з страви).
Перед подачею плов із вермішелі посипаємо зеленою цибулею.