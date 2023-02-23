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Еда

Как приготовить вкусный суп с плавленым сыром

суп с плавленым сыром, сырный суп, кулинария
pixabay.com

Повседневное блюдо, которое может стать вашим любимым

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Суп с плавленым сыром и вермишелью — замечательное сочетание повседневности с особенным сливочным вкусом. Понятно, что сыр в супе может быть любой, какой вам нравится. Но плавленый придает блюду какую-то особенную интонацию.

Ингредиенты

  • курица — 500 г;
  • плавленый сыр — 200 г;
  • лук репчатый — 1 ;
  • морковь — 1 ;
  • картошка — 4;
  • вермишель — 0.5 стакана;
  • растительное масло;
  • соль;
  • специи сухие;
  • зелень

Для супа с плавленым сыром берем курицу — любую доступную вам ее часть. Заранее отвариваем до готовности. Бульон процеживаем. Мясо отделяем от костей и возвращаем в бульон.

Нарезанный ломтиками картофель отправляем в бульон, варим минут 15. Тем временем на сковороде обжариваем измельченные лук с морковкой на растительном масле и отправляем в бульон к картошке.

Плавленый сыр (для удобства в обращении подмороженный), разделяем на мелкие кусочки и вместе с вермишелью и специями отправляем в суп. Перемешиваем 2-3 минуты, чтобы сыр расплавился в кипящем бульоне (который уже почти суп). Когда сыр полностью разойдется, добавляем свежую зелень, накрываем кастрюлю крышкой и даем немного постоять.

Вот и все — суп с плавленым сыром и вермишелью готов!