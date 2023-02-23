Як приготувати смачний суп із плавленим сиром

Повсякденне блюдо, яке може стати вашим коханим

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Суп з плавленим сиром і вермішеллю — чудове поєднання повсякденності з особливим вершковим смаком. Зрозуміло, що сир у супі може бути будь-яким, яким вам подобається. Але плавлений надає страві якоїсь особливої інтонації.

Iнгредiєнти

курка — 500 г;

плавлений сир — 200 г;

цибуля ріпчаста — 1;

морква — 1;

картопля — 4;

вермішель – 0.5 склянки;

олія;

сіль;

спеції сухі;

зелень

Для супу з плавленим сиром беремо курку — будь-яку доступну вам її частину. Заздалегідь відварюємо до готовності. Бульйон проціджуємо. М'ясо відокремлюємо від кісток та повертаємо в бульйон.

Нарізану скибочками картоплю відправляємо в бульйон, варимо хвилин 15. Тим часом на сковороді обсмажуємо подрібнені цибулю з морквою на олії і відправляємо в бульйон до картоплi.

Плавлений сир (для зручності підморожений) поділяємо на дрібні шматочки і разом з вермішеллю та спеціями відправляємо в суп. Перемішуємо 2-3 хвилини, щоб сир розплавився в киплячому бульйоні (який вже майже суп). Коли сир повністю розійдеться, додаємо свіжу зелень, накриваємо кришкою каструлю і даємо трохи постояти.

Ось і все — суп з плавленим сиром і вермішеллю готовий!