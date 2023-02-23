Хрустящая булочка и сочная котлета. Рецепт идеального домашнего бургера

Вкусный бургер можно попробовать в кафе, или ресторане, а можно приготовить самому, причем с нуля.

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Домашний бургер никогда не сравнится тем, что вы купите в кафе. Хотя бы потому, что вы можете контролировать все этапы приготовления. Даже булочки вы можете испечь самостоятельно.

Домашний бургер

Ингредиенты:

Для булочек:

дрожжи сухие — 7 гр;

сливочное масло — 75 гр;

мед — 1 ст. л.;

два яйца;

молоко — 370 мл;

мука — 650 гр;

соль — 1 ч. л.;

оливковое масло — 1 ст. л.;

вода — 2 ст. л.;

кунжут

Для котлет:

говяжий фарш – 500 гр;

одно яйцо;

петрушка, вустерширский соус, соль, черный молотый перец;

Для бургера:

один помидор;

один маринованный огурец;

салат листовой, майонез, кетчуп, горчица дижонская, сыр пластинками;

Для маринованного лука

две луковицы;

яблочный уксус, вода, сахар

Для начала приготовим булочки. Налейте в миску теплую воду и добавьте сухие дрожжи. Сливочное масло растопите и немного охладите, добавьте его к дрожжам, потом добавьте мед и перемешайте.

Добавьте яйцо и теплое молоко, перемешать венчиком. Постепенно добавляйте муку, пока не получится тесто, добавьте соль. Замесите тесто, на это уйдет минут восемь, тогда оно получится плотным и эластичным.

Переложите его в смазанную оливковым маслом миску, накройте и оставьте в теплом месте на три часа. За это время оно увеличится втрое.

После выложите тесто на припыленную мукой поверхность, разделите на 12 равных частей. Каждую порцию хорошо разомните, снова соберите в комок, положите на противень и отправьте в теплое место подниматься еще на час.

Выпекайте булочки в духовке, разогретой до 200 градусов. Каждую булочку смажьте сверху яйцом и присыпьте кунжутом.

Выпекайте минут 30, пока булочки не зарумянятся.

Теперь готовьте котлеты для бургеров. Фарш вы можете сделать сами, а можете взять уже готовый. Добавьте яичный желток, соль, перец, мелко нарубленную зелень петрушки и вустерширский соус. Замешайте фарш, делать это нужно долго и иногда отбивать его о рабочую поверхность, чтобы выпустить воздух.

Дайте фаршу "отдохнуть" 10-15 минут, формируйте котлетки, каждую заверните в фольгу и оставьте в холодильнике, пока не начнете готовить.

И замаринуйте лук для бургеров. Смешайте воду и уксус, добавьте сахар и залейте маринадом нарезанный полукольцами лук. Оставьте его мариноваться на полчаса.

Котлеты для бургеров можно жарить на гриле, на гриль-сковороде, или на обычной сковороде, как вам удобно. Жарьте по 10 минут с каждой стороны, чтобы не пережарить.

Булочки разрежьте пополам, слегка поджарьте и пора собирать бургер. На нижнюю половинку булочки намажьте кетчуп, майонез, горчицу, положите горячую котлету, ломтик сыра, помидор, маринованный лук, маринованный огурец, лист салата и верхнюю часть булочки.

Начинку для бургера вы можете выбрать любую, как и использовать любой соус.

Напомним, также вы можете приготовить вкусные куриные котлеты. Лучше всего для этого брать филе бедра, а не белое мясо. Тогда они получатся вкусными и сочными.