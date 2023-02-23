Хрустка булочка та соковита котлета. Рецепт ідеального домашнього бургера

Смачний бургер можна скуштувати в кафе або ресторані, а можна приготувати самому, причому з нуля.

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Домашній бургер ніколи не зрівняється тим, що ви купите у кафе. Хоча б тому, що ви можете контролювати усі етапи приготування. Навіть булочки ви можете спекти самостійно.

Домашній бургер

Інгредієнти:

Для булочок:

дріжджі сухі — 7 г;

вершкове масло — 75 г;

мед — 1 ст. л.;

два яйця;

молоко — 370 мл;

борошно — 650 г;

сіль — 1 ч. л.;

оливкова олія — 1 ст. л.;

вода — 2 ст. л.;

кунжут.

Для котлет:

яловичий фарш — 500 г;

одне яйце;

петрушка, соус вустерський, сіль, чорний мелений перець.

Для бургера:

один помідор;

один маринований огірок;

салат листовий, майонез, кетчуп, гірчиця діжонська, сир пластинками.

Для маринованої цибулі:

дві цибулини;

яблучний оцет, вода, цукор

Для початку приготуємо булочки. Налийте в миску теплу воду та додайте сухі дріжджі. Вершкове масло розтопіть і трохи охолодіть, додайте його до дріжджів, потім додайте мед і перемішайте.

Додайте яйце та тепле молоко, перемішайте вінчиком. Поступово додайте борошно, поки не вийде тісто, додайте сіль. Замісіть тісто, на це піде вісім хвилин, тоді воно вийде щільним та еластичним.

Перекладіть його в змащену оливковою олією миску, накрийте і залиште в теплому місці на три години. За цей час воно збільшиться втричі.

Після цього викладіть тісто на припилену борошном поверхню, розділіть на 12 рівних частин. Кожну порцію добре розімніть, знову зберіть у грудку, покладіть на лист і відправте в тепле місце підніматися ще на годину.

Випікайте булочки у духовці, розігрітій до 200 градусів. Кожну булочку змастіть зверху яйцем і присипте кунжутом.

Випікайте 30 хвилин, поки булочки не зарум'яняться.

Тепер готуйте котлети для бургерів. Фарш ви можете зробити самі, а можете взяти готовий. Додайте яєчний жовток, сіль, перець, дрібно нарубану зелень петрушки та вустерський соус. Замішайте фарш, робити це потрібно довго й іноді відбивати його на робочу поверхню, щоб випустити повітря.

Дайте фаршу "відпочити" 10-15 хвилин, формуйте котлетки, кожну загорніть у фольгу і залиште в холодильнику, поки не почнете готувати.

І замаринуйте цибулю для бургерів. Змішайте воду й оцет, додайте цукор і залийте маринадом нарізану півкільцями цибулю. Залишіть її маринуватися на пів години.

Котлети для бургерів можна смажити на грилі, на гриль-сковороді, або на звичайній сковороді, як вам зручно. Смажте по 10 хвилин із кожного боку, щоб не пересмажити.

Булочки розріжте навпіл, злегка підсмажте і настав час збирати бургер. На нижню половинку булочки намажте кетчуп, майонез, гірчицю, покладіть гарячу котлету, скибочку сиру, помідор, цибулю, маринований огірок, лист салату і верхню частину булочки.

Начинку для бургера ви можете вибрати будь-яку, як використовувати будь-який соус.

Нагадаємо, також ви можете приготувати смачні курячі котлети. Найкраще для цього брати філе стегна, а не біле м'ясо. Тоді вони вийдуть смачними та соковитими.