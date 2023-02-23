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Еда

Все дело в маринаде. Рецепт свинины с медом и имбирем

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Фото: Instagram | Свинина под имбирно-медовым соусом

Сочный кусок мяса в маринаде, это отличный вариант для ужина.

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Рецептов свинины очень много, но особенно она хороша с пряностями в восточном стиле. Имбирь отлично сочетается со вкусом мяса и оттеняет его.

Главное, замариновать мясо, а потом обжарить его и довести до готовности в духовке.

Свинина с медом и имбирем

Ингредиенты:

  • Свиные стейки весом по 300 гр – 4 шт;
  • Один лимон
  • Пять зубчиков чеснока;
  • Масло растительное — 2 ст. л.;
  • Соль, черный молотый перец.

Для соуса

  • Корень имбиря;
  • Свежий зеленый перец чили - 1 шт;
  • Коньяк – 100 мл;
  • Мед — 2 ст. л.

Свинину уложите в глубокую миску, выжмите сок одного лимона, присыпьте мелко нарезанным чесноком, накройте и маринуйте минут десять при комнатной температуре.

В тяжелой сковороде разогрейте растительное масло, а духовку предварительно разогрейте до 189 градусов. Обжаривайте мясо с каждой стороны до золотистой корочки, переложите в форму для запекания.

А на сковороде, где жарилось мясо, приготовьте соус. Для начала почистите (лучше всего это делать ложкой) корень имбиря и натрите на мелкой терке – вам понадобится две столовые ложки мякоти. Перец чили разрежьте вдоль и удалите семена, нарежьте тонкими ломтиками. Смешайте чили с медом, натертым имбирем и коньяком, перелейте в сковороду, где жарилось мясо, и прогревайте около десяти секунд. Залейте свинину соусом, накройте крышкой, или фольгой и запекайте в духовке около 45 минут. Солите и перчите перед подачей по своему вкусу.

Также вы можете приготовить вкусное мясо по-французски с ананасами под сыром.