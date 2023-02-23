Уся справа в маринаді. Рецепт свинини з медом та імбиром
Соковитий шматок м'яса у маринаді, це чудовий варіант для вечері.
Рецептів свинини дуже багато, але особливо вона смачна з прянощами у східному стилі. Імбир відмінно поєднується зі смаком м'яса та відтіняє його.
Головне, замаринувати м'ясо, а потім обсмажити його та довести до готовності у духовці.
Свинина з медом та імбиром
Інгредієнти:
- свинячі стейки вагою по 300 г — 4 шт.;
- один лимон
- п'ять зубчиків часнику;
- олія — 2 ст. л.;
- сіль, чорний мелений перець.
Для соусу
- корінь імбиру;
- свіжий зелений перець чилі — 1 шт;
- коньяк — 100 мл;
- мед — 2 ст. л.
Свинину покладіть у глибоку миску, вичавіть сік одного лимона, присипте дрібно нарізаним часником, накрийте і маринуйте хвилин десять за кімнатної температури.
У важкій сковороді розігрійте олію, а духовку попередньо розігрійте до 189 градусів. Обсмажуйте м'ясо з кожного боку до золотистої скоринки, перекладіть у форму для запікання.
А на сковороді, де смажилося м'ясо, приготуйте соус. Для початку почистіть (найкраще це робити ложкою) корінь імбиру і натріть на дрібній тертці — вам знадобиться дві столові ложки м'якоті. Перець чилі розріжте вздовж і видаліть насіння, наріжте тонкими скибочками. Змішайте чилі з медом, натертим імбиром і коньяком, перелийте в сковороду, де смажилося м'ясо, та прогрівайте приблизно десять секунд. Залийте свинину соусом, накрийте кришкою або фольгою і запікайте в духовці приблизно 45 хвилин. Соліть і перчіть перед подачею на свій смак.
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