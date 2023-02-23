Уся справа в маринаді. Рецепт свинини з медом та імбиром

Соковитий шматок м'яса у маринаді, це чудовий варіант для вечері.

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Рецептів свинини дуже багато, але особливо вона смачна з прянощами у східному стилі. Імбир відмінно поєднується зі смаком м'яса та відтіняє його.

Головне, замаринувати м'ясо, а потім обсмажити його та довести до готовності у духовці.

Свинина з медом та імбиром

Інгредієнти:

свинячі стейки вагою по 300 г — 4 шт.;

один лимон

п'ять зубчиків часнику;

олія — 2 ст. л.;

сіль, чорний мелений перець.

Для соусу

корінь імбиру;

свіжий зелений перець чилі — 1 шт;

коньяк — 100 мл;

мед — 2 ст. л.

Свинину покладіть у глибоку миску, вичавіть сік одного лимона, присипте дрібно нарізаним часником, накрийте і маринуйте хвилин десять за кімнатної температури.

У важкій сковороді розігрійте олію, а духовку попередньо розігрійте до 189 градусів. Обсмажуйте м'ясо з кожного боку до золотистої скоринки, перекладіть у форму для запікання.

А на сковороді, де смажилося м'ясо, приготуйте соус. Для початку почистіть (найкраще це робити ложкою) корінь імбиру і натріть на дрібній тертці — вам знадобиться дві столові ложки м'якоті. Перець чилі розріжте вздовж і видаліть насіння, наріжте тонкими скибочками. Змішайте чилі з медом, натертим імбиром і коньяком, перелийте в сковороду, де смажилося м'ясо, та прогрівайте приблизно десять секунд. Залийте свинину соусом, накрийте кришкою або фольгою і запікайте в духовці приблизно 45 хвилин. Соліть і перчіть перед подачею на свій смак.

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