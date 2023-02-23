Король яблочных пирогов. Рецепт "Цветаевского"

Такой пирог можно готовить круглый год. Благо, в магазинах недостатка в яблоках нет.

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Яблочный пирог со сметанной заливкой, который называется "Цветаевский", является одним из самых вкусных десертов, представляя собой что-то среднее между шарлоткой и открытым пирогом. Споры на тему названия до сих пор не утихают. Наиболее достоверной кажется версия, связывающая этот пирог с родом Цветаевых, тем самым, к которому принадлежит поэтесса Марина Цветаева. Упоминание яблочно-сметанного пирога встречается на страницах воспоминаний Анастасии Цветаевой, сестры поэтессы. Она довольно подробно описывает то, как, будучи еще ребенком, отдыхала на даче в селе Песочное. В тот период Цветаевы однажды отправились к родственникам в соседнюю Тарусу — навестить семейство Добротворских. У последних был большой сад и веранда, где, как пишет Анастасия, часто закипал самовар и остывали на столах яблочные пироги, которые пекла "пожилая ласковая Катя, многолетняя помощница". Этот десерт в воспоминаниях называется "выпечкой со сметаной". Отсюда и появилось предположение, что Катя поделилась этим рецептом с Цветаевыми, сделавших пирог своим коронным блюдом. Предлагаем приготовить его по рецепту из блога "Сборник рецептов".

Цветаевский яблочный пирог

Ингредиенты:

мука – 300 гр;

разрыхлитель – 1 ч. л;

сливочное масло комнатной температуры – 150 гр;

сахар – 1 ст. л;

соль – щепотка.

Для заливки:

сметана – 100 гр;

яйцо – 1 шт;

сахар – 100 гр;

мука – 2 ст. л;

ванильный сахар.

Способ приготовления:

Муку смешать с разрыхлителем, добавить сливочное масло и перетереть все в крошку. Затем в получившуюся массу добавить соль, сахар и сметану, замесить мягкое тесто. Если оно будет липнуть к рукам, можно добавить еще немного муки, но не стоит забивать тесто, чтобы оно не было жестким.

Форму выстелить пергаментом, распределить тесто, сделав бортики, поставить в холодильник на полчаса.

Яблоки очистить от кожуры и серединки, нарезать на тонкие кусочки и выложить на тесто. Далее необходимо сделать заливку. Для этого сметану смешать с сахаром, мукой и ванильным сахаром. Залить этой смесью пирог и отправить его в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 40-50 минут. Готовность проверять зубочисткой. Если при протыкании пирога она сухая, десерт готов.

Ранее Фокус писал, как приготовить чайный пирог с заваркой.