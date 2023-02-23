Король яблучних пирогів. Рецепт "Цвєтаєвського"

Такий пиріг можна готувати цілий рік. Добре, що в магазинах нестачі яблук немає.

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Яблучний пиріг зі сметанною заливкою, який називається "Цвєтаєвський", є одним із найсмачніших десертів, являючи собою щось середнє між шарлоткою та відкритим пирогом. Суперечки на тему назви досі не вщухають. Найбільш достовірною здається версія, що пов'язує цей пиріг із родом Цвєтаєвих, тим самим, до якого належить поетеса Марина Цвєтаєва. Згадка яблучно-сметанного пирога зустрічається на сторінках спогадів Анастасії Цвєтаєвої, сестри поетеси. Вона досить докладно описує те, як, ще дитиною, відпочивала на дачі в селі Пісочне. У той період Цвєтаєві якось вирушили до родичів у сусідню Тарусу — відвідати сімейство Добротвірських. В останніх був великий сад і веранда, де, як пише Анастасія, часто закипав самовар й остигали на столах яблучні пироги, які пекла "літня ласкава Катя, багаторічна помічниця". Цей десерт у спогадах називається "випічкою зі сметаною". Звідси і з'явилося припущення, що Катя поділилася цим рецептом з Цвєтаєвими, котрі зробили пиріг своєю коронною стравою. Пропонуємо приготувати його за рецептом із блогу "Збірка рецептів".

Цвєтаєвський яблучний пиріг

Інгредієнти:

борошно — 300 г;

розпушувач — 1 ч. л;

вершкове масло кімнатної температури — 150 г;

цукор — 1 ст. л.;

сіль — дрібка.

Для заливання:

сметана — 100 г;

яйце — 1 шт.;

цукор — 100 г;

борошно — 2 ст. л.;

ванільний цукор.

Спосіб приготування:

Борошно змішати з розпушувачем, додати вершкове масло і перетерти все в крихту. Потім у масу додати сіль, цукор і сметану, замісити м'яке тісто. Якщо воно липне до рук, можна додати ще трохи борошна, але не варто забивати тісто, щоб воно не було жорстким.

Форму вистелити пергаментом, розподілити тісто, зробивши борти, поставити в холодильник на пів години.

Яблука очистити від шкірки та серединки, нарізати на тонкі шматочки та викласти на тісто. Далі потрібно зробити заливку. Для цього сметану змішати з цукром, борошном і ванільним цукром. Залити цією сумішшю пиріг і відправити його в заздалегідь розігріту до 180 градусів духовку на 40-50 хвилин. Готовність перевіряти зубочисткою. Якщо під час протикання пирога вона суха, десерт готовий.

Раніше Фокус писав, як приготувати чайний пиріг із заваркою.