С лимоном, апельсином и бананом. Топ-3 сладких начинок для блинов

На Масленицу принято готовить блины, и они очень хороши со сладкими начинками.

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Блины можно есть со несладкими начинками вроде соленой рыбы, или мяса с грибами, можно сочетать с творогом и сыром, словом, это универсальное блюдо, к котором подходит буквально все. Но если вы захотите добавить сладкую начинку, то есть множество вариантов кроме джема, меда, или орехов.

К тому же эти начинки отлично подходят для бисквитов, тортов и оладьев.

Лимонный курд

Ингредиенты:

Три лимона;

Сахар — 100 гр;

Яичные желтки — 4 шт.;

Сливочное масло — 70 гр;

Кукурузный крахмал — 1 ч. л.

В сотейнике смешайте сахар и цедру трех лимонов. Добавьте лимонный сок, крахмал и яичные желтки. Поставьте сотейник на небольшой огонь и постоянно помешивайте. Когда смесь через минуту нагреется, добавьте сливочное масло и продолжайте активно мешать венчиком.

Как только масса станет густой, выключите огонь, процедите курд через сито и подавайте к блинам.

Банановая начинка

Ингредиенты:

Два банана;

Сахар — 25 гр;

Сливочное масло — 25 гр;

Коньяк — 25 мл;

Корица.

Растопите на сковороде сливочное масло, добавьте нарезанные кружками бананы и обжарьте их до золотистого цвета. Посыпьте бананы сахаром и корицей, влейте коньяк и подавайте, когда алкоголь выпарится. Коньяк придаст начинке приятный привкус и аромат. Но если не любите – просто не добавляйте алкоголь.

Творожная начинка с апельсинами

Ингредиенты:

Творог — 500 гр;

Два яйца;

Сахар — 150 гр;

Манная крупа — 1 ст. л.;

Два апельсина;

Масло сливочное — 1 ст. л.

Апельсины помойте и натрите цедру. Очистите дольки от белых пленок. Когда будете печь блины, добавьте в тесто половину цедры, только максимально мелко ее порежьте.

Для начинки смешайте в миске творог, яйца, сахар, манку и остатки цедры. Хорошо взбейте миксером или венчиком. Творожную начинку распределите по блинам, сверху положите кусочки апельсина и заверните рулетиком. Готовые блинчики уложите в форму, смазанную сливочным маслом, и запекайте 30 минут в духовке, разогретой до 160 градусов.

А про то, как приготовить вкусную мясную начинку для блинов Фокус уже писал ранее. Вы можете выбрать любую, которая придется вам по душе.