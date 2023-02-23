С лимоном, апельсином и бананом. Топ-3 сладких начинок для блинов
На Масленицу принято готовить блины, и они очень хороши со сладкими начинками.
Блины можно есть со несладкими начинками вроде соленой рыбы, или мяса с грибами, можно сочетать с творогом и сыром, словом, это универсальное блюдо, к котором подходит буквально все. Но если вы захотите добавить сладкую начинку, то есть множество вариантов кроме джема, меда, или орехов.
К тому же эти начинки отлично подходят для бисквитов, тортов и оладьев.
Лимонный курд
Ингредиенты:
- Три лимона;
- Сахар — 100 гр;
- Яичные желтки — 4 шт.;
- Сливочное масло — 70 гр;
- Кукурузный крахмал — 1 ч. л.
В сотейнике смешайте сахар и цедру трех лимонов. Добавьте лимонный сок, крахмал и яичные желтки. Поставьте сотейник на небольшой огонь и постоянно помешивайте. Когда смесь через минуту нагреется, добавьте сливочное масло и продолжайте активно мешать венчиком.
Как только масса станет густой, выключите огонь, процедите курд через сито и подавайте к блинам.
Банановая начинка
Ингредиенты:
- Два банана;
- Сахар — 25 гр;
- Сливочное масло — 25 гр;
- Коньяк — 25 мл;
- Корица.
Растопите на сковороде сливочное масло, добавьте нарезанные кружками бананы и обжарьте их до золотистого цвета. Посыпьте бананы сахаром и корицей, влейте коньяк и подавайте, когда алкоголь выпарится. Коньяк придаст начинке приятный привкус и аромат. Но если не любите – просто не добавляйте алкоголь.
Творожная начинка с апельсинами
Ингредиенты:
- Творог — 500 гр;
- Два яйца;
- Сахар — 150 гр;
- Манная крупа — 1 ст. л.;
- Два апельсина;
- Масло сливочное — 1 ст. л.
Апельсины помойте и натрите цедру. Очистите дольки от белых пленок. Когда будете печь блины, добавьте в тесто половину цедры, только максимально мелко ее порежьте.
Для начинки смешайте в миске творог, яйца, сахар, манку и остатки цедры. Хорошо взбейте миксером или венчиком. Творожную начинку распределите по блинам, сверху положите кусочки апельсина и заверните рулетиком. Готовые блинчики уложите в форму, смазанную сливочным маслом, и запекайте 30 минут в духовке, разогретой до 160 градусов.
А про то, как приготовить вкусную мясную начинку для блинов Фокус уже писал ранее. Вы можете выбрать любую, которая придется вам по душе.