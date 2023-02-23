З лимоном, апельсином і бананом. Топ 3 солодкі начинки для млинців

На Масляну заведено готувати млинці, і вони дуже смачні із солодкими начинками.

Related video

Млинці можна їсти з несолодкими начинками на кшталт солоної риби, або м'яса з грибами, можна поєднувати з кисломолочним сиром і твердим, словом, це універсальна страва, до якої підходить буквально все. Але якщо ви захочете додати солодку начинку, то є безліч варіантів, крім джему, меду, або горіхів.

До того ж ці начинки відмінно підходять для бісквітів, тортів та оладок.

Лимонний курд

Інгредієнти:

три лимони;

цукор — 100 г;

яєчні жовтки — 4 шт.;

вершкове масло — 70 г;

кукурудзяний крохмаль — 1 ч. л.

У сотейнику змішайте цукор і цедру трьох лимонів. Додайте лимонний сік, крохмаль та яєчні жовтки. Поставте сотейник на невеликий вогонь і помішуйте. Коли суміш за хвилину нагріється, додайте вершкове масло та продовжуйте активно мішати вінчиком.

Щойно маса стане густою, вимкніть вогонь, процідіть курд через сито і подавайте до млинців.

Бананова начинка

Інгредієнти:

два банани;

цукор — 25 г;

вершкове масло — 25 г;

коньяк — 25 мл;

кориця.

Розтопіть на сковороді вершкове масло, додайте нарізані кружальцями банани й обсмажте їх до золотистого кольору. Посипте банани цукром і корицею, влийте коньяк і подавайте, коли алкоголь випарується. Коньяк надасть начинці приємного присмаку й аромату. Але якщо не любите — просто не додавайте алкоголь.

Сирна начинка з апельсинами

Інгредієнти:

кисломолочний сир — 500 г;

два яйця;

цукор — 150 г;

манна крупа — 1 ст. л.;

два апельсини;

масло вершкове — 1 ст. л.

Апельсини промийте і натріть цедру. Очистіть часточки від білих плівок. Коли пектиме млинці, додайте в тісто половину цедри, тільки максимально дрібно її поріжте.

Для начинки змішайте в мисці сир, яйця, цукор, манку та залишки цедри. Добре збийте міксером чи вінчиком. Сирну начинку розподіліть по млинцях, зверху покладіть шматочки апельсина і загорніть рулетиком. Готові млинці укладіть у форму, змащену вершковим маслом, і запікайте 30 хвилин у духовці, розігрітій до 160 градусів.

А про те, як приготувати смачну м'ясну начинку для млинців, Фокус уже писав раніше. Ви можете вибрати будь-яку, яка припаде вам до душі.