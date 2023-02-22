Спеціально для Масляної. Топ 3 смачні м'ясні начинки для млинців

Два дні почалася Масляна, час готувати млинці й немає нічого смачнішого за млинці з м'ясною начинкою.

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Млинці — це універсальна страва, яку можна їсти з чим завгодно. Якщо додати солодку начинку, це буде десерт, а якщо приготувати начинку з рибою, або м'ясом, то млинці стають прекрасною основною стравою.

М'ясну начинку можна приготувати з будь-якого м'яса, яке вам до вподоби. Також її можна використовувати як начинку для пирогів, або лаваша. Але найкраще вона підходить, щоб святкувати Масляну.

Начинка з яловичини

Інгредієнти:

яловичина — 800 г;

одна цибулина;

три солоні огірки;

твердий сир — 150 г;

лавровий лист, чорний перець горошком, кмин, дрібка мускатного горіха, сіль.

Відваріть яловичину в солоній воді з лавровим листом і чорним перцем до готовності. Приготуйте фарш, пропустивши м'ясо через м'ясорубку. Дрібно наріжте цибулю і обсмажте її на олії, поки вона не стане золотистою. Огірки дрібно наріжте, а сир натріть на великій тертці.

Додайте смажену цибулю із фаршем, огірками та тертим сиром. Приправте начинку кмином і мускатним горіхом, посоліть до смаку.

Викладіть начинку в центр млинця, зберіть мішечок і зав'яжіть його пір'ям зеленої цибулі чи стеблами кропу.

Начинка з курки

Інгредієнти:

курячий фарш — 500 г;

одна цибулина;

пюре зі свіжих томатів — 150 г;

твердий сир — 150 г;

сіль.

Цибулю дрібно поріжте й обсмажте на олії. Додайте фарш і томіть на вогні до готовності. Влийте томатне пюре, посоліть та тушкуйте 20 хвилин.

Додайте тертий сир, загорніть начинку в млинці та подавайте, посипавши зверху сиром.

Начинка зі свинини

Інгредієнти:

свинячий фарш — 600 г;

одна цибулина;

червона консервована квасоля — 200 г;

м'ясний бульйон — 100 мл;

томатна паста — 50 г;

сіль.

Цибулю дрібно наріжте, обсмажте на олії і додайте свинячий фарш. Смажте, поки він не стане золотистим. Додайте консервовану квасолю, м'ясний бульйон (або просто трохи води), томатну пасту і тушкуйте, поки рідина не випарується.

Готову начинку викладіть на млинці, поверніть у рулетик і подавайте.

А млинці ви можете приготувати за будь-яким рецептом. Можна приготувати млинці з дірочками. А можна спробувати оригінальний рецепт і приготувати млинці на пиві.