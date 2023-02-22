Специально для Масленицы. Топ-3 вкусных мясных начинок для блинов

Два дня началась Масленица, пора готовить блинчики и нет ничего вкуснее блинов с мясной начинкой.

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Блины – это универсальное блюдо, которое можно есть с чем угодно. Если добавить сладкую начинку, то это будет десерт, а если приготовить начинку с рыбой, или мясом, то блины становятся прекрасным основным блюдом.

Мясную начинку можно приготовить из любого мяса, которое вам по душе. Также ее можно использовать, как начинку для пирогов, или лаваша. Но лучше всего она подходит, чтобы отметить Масленицу.

Начинка из говядины

Ингредиенты:

Говядина — 800 гр;

Одна луковица;

Три соленых огурца;

Твердый сыр — 150 гр;

Лавровый лист, черный перец горошком, тмин, щепотка мускатного ореха, соль.

Отварите говядину в соленой воде с лавровым листом и черным перцем до готовности. Приготовьте фарш, пропустив мясо через мясорубку. Мелко нарежьте лук и обжарьте его на растительном масле, пока он не станет золотистым. Огурцы мелко нарежьте, а сыр — натрите на крупной терке.

Добавьте жареный лук с фаршем, огурцами и тертым сыром. Приправьте начинку тмином и мускатным орехом, посолите по вкусу.

Выложите начинку в центр блина, соберите мешочек и завяжите его перьями зеленого лука или стеблями укропа.

Начинка из курицы

Ингредиенты:

Куриный фарш — 500 гр;

Одна луковица;

Пюре из свежих томатов — 150 гр;

Твердый сыр — 150 гр;

Соль.

Лук мелко порежьте и обжарьте на растительном масле. Добавьте фарш и томите на огне до готовности. Влейте томатное пюре, посолите и тушите 20 минут.

Добавьте тертый сыр, заверните начинку в блины и подавайте, посыпав сверху сыром.

Начинка из свинины

Ингредиенты:

Свиной фарш — 600 гр;

Одна луковица;

Красная консервированная фасоль — 200 гр;

Мясной бульон — 100 мл;

Томатная паста — 50 гр;

Соль.

Лук мелко нарежьте, обжарьте на растительном масле и добавьте свиной фарш. Жарьте, пока он не станет золотистым. Добавьте консервированную фасоль, мясной бульон (или просто немного воды), томатную пасту и тушите, пока жидкость не выпарится.

Готовую начинку выложите на блины, сверните в рулетик и подавайте.

А блины вы можете приготовить по любому из рецептов. Можно приготовить кружевные блинчики с дырочками. А можно попробовать оригинальный рецепт и приготовить блины на пиве.