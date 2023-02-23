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Еда

Вкус нежности. Шоколадный десерт без выпечки, который тает во рту (видео)

шоколадный десерт
Фото: yummy.lera/instagram

После приготовления шоколадое желе лучше отправить в холодильник на всю ночь.

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Вкусный десерт к чаю, который не требует выпечки, предлагает приготовить своим подписчикам кулинарный блогер Валерия Велигура. Это займет не так уж много времени, а результат обрадует и удивит.

Шоколадный десерт

Ингредиенты:

  • желатин – 20 гр;
  • вода – 80 мл;
  • молоко – 500 мл;
  • сахар – 150 гр;
  • щепотка соли;
  • какао – 30 гр;
  • шоколад – 80 гр.

Способ приготовления:

Желатин залить водой и оставить его на 15 минут, чтобы он набух.

В кастрюле смешать молоко, сахар, соль и какао, поставить на огонь. Помешивая, нагреть массу, однако не доводить ее до кипения. Добавить туда же шоколад и мешать, пока он не растает.

Выключить огонь, добавить настоявшийся желатин и мешать все до полного растворения.

Постоянно помешивая, охладить массу до комнатной температуры, затем вылить ее в любую форму, накрыть пищевой пленкой и поставить в холодильник на пару часов, а еще лучше – на всю ночь. Готовый десерт сверху можно слегка посыпать какао.

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