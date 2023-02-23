Смак ніжності. Шоколадний десерт без випікання, що тане у роті (відео)
Після приготування шоколадне желе краще відправити в холодильник на всю ніч.
Смачний десерт до чаю, який не потребує випікання, пропонує приготувати своїм підписникам кулінарна блогерка Валерія Велігура. Це займе не так багато часу, а результат потішить і здивує.
Шоколадний десерт
Інгредієнти:
- желатин — 20 г;
- вода — 80 мл;
- молоко — 500 мл;
- цукор — 150 гр;
- дрібка солі;
- какао — 30 гр;
- шоколад — 80 гр.
Спосіб приготування:
Желатин залити водою та залишити його на 15 хвилин, щоб він набух.
У каструлі змішати молоко, цукор, сіль і какао, поставити на вогонь. Помішуючи, нагріти масу, але не доводити її до кипіння. Додати туди шоколад і мішати, поки він не розтане.
Вимкнути вогонь, додати желатин, що настоявся, і мішати все до повного розчинення.
Постійно помішуючи, охолодити масу до кімнатної температури, потім вилити її в будь-яку форму, накрити харчовою плівкою та поставити в холодильник на кілька годин, а ще краще на всю ніч. Готовий десерт зверху можна трохи посипати какао.
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