Смак ніжності. Шоколадний десерт без випікання, що тане у роті (відео)

Після приготування шоколадне желе краще відправити в холодильник на всю ніч.

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Смачний десерт до чаю, який не потребує випікання, пропонує приготувати своїм підписникам кулінарна блогерка Валерія Велігура. Це займе не так багато часу, а результат потішить і здивує.

Шоколадний десерт

Інгредієнти:

желатин — 20 г;

вода — 80 мл;

молоко — 500 мл;

цукор — 150 гр;

дрібка солі;

какао — 30 гр;

шоколад — 80 гр.

Спосіб приготування:

Желатин залити водою та залишити його на 15 хвилин, щоб він набух.

У каструлі змішати молоко, цукор, сіль і какао, поставити на вогонь. Помішуючи, нагріти масу, але не доводити її до кипіння. Додати туди шоколад і мішати, поки він не розтане.

Вимкнути вогонь, додати желатин, що настоявся, і мішати все до повного розчинення.

Постійно помішуючи, охолодити масу до кімнатної температури, потім вилити її в будь-яку форму, накрити харчовою плівкою та поставити в холодильник на кілька годин, а ще краще на всю ніч. Готовий десерт зверху можна трохи посипати какао.

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