Гордость Житомира. Как приготовить настоящие украинские деруны

Это блюдо любят везде, но в Житомире — какой-то особенной любовью

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Деруны считаются коронным блюдом Житомира и окрестностей. Там его любят настолько, что в его честь в Коростене даже поставили памятник и проводят ежегодный фестиваль. Почему такая любовь? Все очень просто: эти края уже давно специализируются на выращивании картофеля, так что вполне логично считать своим специалитетом именно картофельные оладьи. Их рецепт мы берем у мастеров с ресурса Smak.ua.

Деруны житомирские

Ингредиенты

картофель – 1 кг;

яйца – 2;

творог – 200 г;

растительное масло – 4 ст. л.;

сметана – 3 ст. л.;

чеснок – 2 зубчика;

укроп – 1 пучок;

соль, перец

Житомирские деруны — блюдо простое, но вкусное, сытное и сочное. Готовится оно так. Чистим весь выбранный нами килограмм картофеля. Четверть его (то есть 250 грамм) отвариваем, остальное натираем на мелкой терке.

Подготавливаем творог. Растираем его с яйцом, солим и перчим.

Вареную часть картофеля расталкиваем в пюре, смешиваем с натертой частью, добавляем соли и специй. Туда же следует взбитое яйцо. Все это хорошо перемешиваем. Получается тесто, которое скатываем в тонкую лепешку — да хоть бы и прямо в ладони. Выкладываем на него ложку творога. Скатываем в одну лепешку и отправляем на сковородку обжариваться в растительном масле. Процедуру повторяем, пока у нас не закончится тесто. Получаем порцию замечательных житомирских дерунов!