Гордість Житомира. Як приготувати справжні українські деруни

Цю страву люблять скрізь, але в Житомирі — якимось особливим коханням

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Деруни вважаються коронною стравою Житомира та околиць. Там його люблять настільки, що на його честь у Коростені навіть поставили пам'ятник та проводять щорічний фестиваль. Чому таке кохання? Все дуже просто: ці края вже давно спеціалізуються на вирощуванні картоплі, тож цілком логічно вважати своїм спеціалістом саме картопляні оладки. Рецепт ми беремо у майстрів із ресурсу Smak.ua.

Деруни житомирські

Iнгредiєнти

картопля – 1 кг;

яйця – 2;

сир – 200 г;

олія – 4 ст. л.;

сметана – 3 ст. л.;

часник – 2 зубчики;

кріп – 1 пучок;

сіль перець

Житомирські деруни — страва проста, але смачна, ситна та соковита. Готується вона так. Чистимо весь вибраний нами кілограм картоплі. Чверть його (тобто 250 г) відварюємо, решту натираємо на дрібній тертці.

Готуємо сир. Розтираємо його з яйцем, солимо і перчимо.

Варену частину картоплі розштовхуємо в пюре, змішуємо з натертою частиною, додаємо солі та спецій. Туди слід збите яйце. Все це добре перемішуємо. Виходить тісто, яке скочуємо в тонкий корж — та хоч би й прямо в долоні. Викладаємо на нього ложку сиру. Скочуємо в один коржик і відправляємо на сковорідку обсмажуватися в олії. Процедуру повторюємо, доки у нас не закінчиться тісто. Отримуємо порцію чудових житомирських дерунів!