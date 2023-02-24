Нежнейшая печень в сметане: простой и быстрый рецепт
Для приготовления подойдет любая печень: свиная, куриная, индейки.
Печень, тушенная в сметане, – прекрасное дополнение к любому гарниру и будет замечательным решением на обед или ужин. Готовится она очень легко и быстро, а перед ее вкусом не устоит никто. Как ее приготовить максимально вкусно, рассказала кулинарный блогер Зарема Хаджиева.
Печень, тушенная в сметане
Ингредиенты:
- печень (любая) – 500 гр;
- лук – 2 шт;
- сметана – 200 гр;
- масло растительное для обжарки;
- Мука для панировки;
- Соль перец по вкусу.
Способ приготовления:
Лук порезать полукольцами, обжарить на растительном масле до мягкости. Печень помыть, обрезать пленку, обвалять в муке, выложить поверх лука. Жарить до тех пор, пока она не подрумянится с каждой стороны. Затем добавить на сковородку сметану и тушить, перемешав еще около пяти минут. Посолить, поперчить. Если сочности сметаны не хватает, можно добавить чуть воды или бульона.
Готовую печень при подаче посыпать мелко порезанной зеленью. В качестве гарнира может быть любая каша, картофельное пюре, макароны.
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