Нежнейшая печень в сметане: простой и быстрый рецепт

Для приготовления подойдет любая печень: свиная, куриная, индейки.

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Печень, тушенная в сметане, – прекрасное дополнение к любому гарниру и будет замечательным решением на обед или ужин. Готовится она очень легко и быстро, а перед ее вкусом не устоит никто. Как ее приготовить максимально вкусно, рассказала кулинарный блогер Зарема Хаджиева.

Печень, тушенная в сметане

Ингредиенты:

печень (любая) – 500 гр;

лук – 2 шт;

сметана – 200 гр;

масло растительное для обжарки;

Мука для панировки;

Соль перец по вкусу.

Способ приготовления:

Лук порезать полукольцами, обжарить на растительном масле до мягкости. Печень помыть, обрезать пленку, обвалять в муке, выложить поверх лука. Жарить до тех пор, пока она не подрумянится с каждой стороны. Затем добавить на сковородку сметану и тушить, перемешав еще около пяти минут. Посолить, поперчить. Если сочности сметаны не хватает, можно добавить чуть воды или бульона.

Готовую печень при подаче посыпать мелко порезанной зеленью. В качестве гарнира может быть любая каша, картофельное пюре, макароны.

Ранее Фокус писал, как приготовить салат с печенью.