Найніжніша печінка в сметані: простий і швидкий рецепт

Для приготування підійде будь-яка печінка: свиняча, куряча, індича.

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Печінка, тушкована в сметані, — чудовий додаток до будь-якого гарніру і буде чудовим рішенням на обід або вечерю. Готується вона дуже легко та швидко, а перед її смаком не встоїть ніхто. Як її приготувати дуже смачно, розповіла кулінарна блогерка Зарема Хаджієва.

Печінка, тушкована в сметані

Інгредієнти:

печінка (будь-яка) — 500 г;

цибуля — 2 шт.;

сметана — 200 г;

олія для обсмажування;

борошно для паніровки;

сіль, перець за смаком.

Спосіб приготування:

Цибулю порізати півкільцями, обсмажити на олії до м'якості. Печінку помити, обрізати плівку, обваляти в борошні, викласти поверх цибулі. Смажити доти, доки вона не підрум'яниться з кожного боку. Потім додати сметану на сковорідку й тушкувати, перемішавши ще приблизно п'ять хвилин. Посолити, поперчити. Якщо соковитості сметани не вистачає, можна додати трохи води або бульйону.

Готову печінку під час подачі посипати дрібно нарізаною зеленню. Гарніром може бути будь-яка каша, картопляне пюре, макарони.

Раніше Фокус писав, як приготувати салат із печінкою.