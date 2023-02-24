Невероятно вкусно. Тонкие блинчики с ветчиной и сыром

Подавать такие блинчики можно со сметаной или любым соусом.

Related video

Осталось совсем немного до конца масленичной недели, и самое время попробовать еще один рецепт блинчиков из блога "Сборник рецептов". Блинчики получаются очень нежными, а начинка делает их вкус богаче, а само блюдо сытнее

Блинчики с ветчиной и сыром

Ингредиенты:

молоко – 250 мл;

яйца – 3 шт;

сметана – 3 ст. л;

сахар – 3 ст. л;

соль;

растительное масло – 3 ст. л;

разрыхлитель – 1 ч. л;

мука – 260 гр;

минеральная вода – 250 мл;

ветчина – 200 гр;

твердый сыр – 200 гр;

майонез – 2 ст. л;

сливочное масло.

Способ приготовления:

Молоко взбить с яйцами, добавить соль, сахар, растительное масло, муку и разрыхлитель, все хорошо перемешать, в конце влить минеральную воду и мешать, пока смесь станет однородной и без комочков. Оставить тесто на 10 минут.

Сковородку разогреть, смазать маслом перед жаркой первого блинчика. В дальнейшем смазывание не потребуется.

Ветчину порезать соломкой, сыр натереть на терке, добавить майонез, перемешать. Смешать ветчину с сыром.

Каждый блинчик смазать сливочным маслом, выложить на него начинку, завернуть и слегка еще раз обжарить с обеих сторон на маленьком огне на сковородке под крышкой, чтобы сыр растаял.

Ранее Фокус писал, как приготовить три варианта мясной начинки для блинчиков.