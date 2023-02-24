Невероятно вкусно. Тонкие блинчики с ветчиной и сыром
Подавать такие блинчики можно со сметаной или любым соусом.
Осталось совсем немного до конца масленичной недели, и самое время попробовать еще один рецепт блинчиков из блога "Сборник рецептов". Блинчики получаются очень нежными, а начинка делает их вкус богаче, а само блюдо сытнее
Блинчики с ветчиной и сыром
Ингредиенты:
- молоко – 250 мл;
- яйца – 3 шт;
- сметана – 3 ст. л;
- сахар – 3 ст. л;
- соль;
- растительное масло – 3 ст. л;
- разрыхлитель – 1 ч. л;
- мука – 260 гр;
- минеральная вода – 250 мл;
- ветчина – 200 гр;
- твердый сыр – 200 гр;
- майонез – 2 ст. л;
- сливочное масло.
Способ приготовления:
Молоко взбить с яйцами, добавить соль, сахар, растительное масло, муку и разрыхлитель, все хорошо перемешать, в конце влить минеральную воду и мешать, пока смесь станет однородной и без комочков. Оставить тесто на 10 минут.
Сковородку разогреть, смазать маслом перед жаркой первого блинчика. В дальнейшем смазывание не потребуется.
Ветчину порезать соломкой, сыр натереть на терке, добавить майонез, перемешать. Смешать ветчину с сыром.
Каждый блинчик смазать сливочным маслом, выложить на него начинку, завернуть и слегка еще раз обжарить с обеих сторон на маленьком огне на сковородке под крышкой, чтобы сыр растаял.
Ранее Фокус писал, как приготовить три варианта мясной начинки для блинчиков.