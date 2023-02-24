Неймовірно смачно. Тонкі млинці із шинкою та сиром

Подавати такі млинці можна зі сметаною чи будь-яким соусом.

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Залишилося зовсім небагато до кінця масляного тижня, і саме час спробувати ще один рецепт млинців з блогу "Збірка рецептів". Млинці виходять дуже ніжними, а начинка робить їхній смак багатшим, а сама страва ситна

Млинці із шинкою і сиром

Інгредієнти:

молоко – 250 мл;

яйця – 3 шт.;

сметана – 3 ст. л;

цукор – 3 ст. л;

сіль;

олія – 3 ст. л;

розпушувач – 1 ч. л;

борошно — 260 г;

мінеральна вода – 250 мл;

шинка — 200 г;

твердий сир – 200 г;

майонез – 2 ст. л;

вершкове масло.

Спосіб приготування:

Молоко збити з яйцями, додати сіль, цукор, олію, борошно і розпушувач, все добре перемішати, наприкінці влити мінеральну воду і мішати, поки суміш стане однорідною і без грудочок. Залишити тісто на 10 хвилин.

Сковорідку розігріти, змастити олією перед смаженням першого млинця. Надалі змащування не потрібно.

Шинку нарізати соломкою, сир натерти на тертці, додати майонез, перемішати. Змішати шинку із сиром.

Кожен млинець змастити вершковим маслом, викласти на нього начинку, загорнути і трохи ще раз обсмажити з обох боків на маленькому вогні на сковорідці під кришкою, щоб сир розтанув.

Раніше Фокус писав, як приготувати три варіанти м'ясної начинки для млинців.