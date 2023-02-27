Просто и быстро. Сытные роллы из лаваша с грибами и сыром

Такое блюдо поможет быстро утолить голод.

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Простые и быстрые роллы из лаваша с грибами и сыром станут отличным решением, если нет времени на долгую готовку. Их можно использовать в качестве перекуса или же приготовить на завтрак. Как сделать это блюдо, рассказала кулинарный блогер Кристина Азизян на своей странице в Instagram.

Лаваш с грибами и сыром

Ингредиенты:

лаваш:

шампиньоны крупные – 5-6 шт;

яйца – 2-3;

лук – 0,5 головки;

сыр.

Способ приготовления:

Лук мелко порезать, грибы почистить и тоже порезать, обжарить все вместе на растительном масле на протяжении 3-4 минут, посолить и поперчить по вкусу. Яйца сбить в отдельной посуде до однородной массы и влить в сковородку с грибами, обжарить до полной готовности, постоянно помешивая.

Готовую начинку немного остудить и выложить на полоску лаваша, посыпать сыром и свернуть в рулет. Обжарить его на смазанном растительном масле гриле, пока не появятся румяные полосочки. При желании рулет можно разрезать на роллы. Они получаются хрустящими снаружи с вкусной грибной начинкой с ароматным плавленным сыром.

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