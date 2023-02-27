Просто та швидко. Ситні роли з лаваша з грибами та сиром

Така страва допоможе швидко вгамувати голод.

Related video

Прості та швидкі роли з лаваша з грибами та сиром стануть відмінним рішенням, якщо немає часу на довге приготування. Їх можна використовувати як перекус або ж приготувати на сніданок. Як зробити цю страву, розповіла кулінарний блогер Христина Азізян на своїй сторінці у Instagram.

Лаваш з грибами та сиром

Інгредієнти:

лаваш:

печериці великі – 5-6 шт;

яйця – 2-3;

цибуля – 0,5 головки;

сир.

Спосіб приготування:

Цибулю дрібно порізати, гриби почистити і порізати, обсмажити все разом на олії протягом 3-4 хвилин, посолити і поперчити. Яйця збити в окремому посуді до однорідної маси і влити в сковорідку з грибами, обсмажити до готовності, постійно помішуючи.

Готову начинку злегка охолодити і викласти лаваш, посипати сиром і згорнути в рулет. Обсмажити його на змащеній олії грилі, поки не з'являться рум'яні смужки. За бажання рулет можна розрізати на роли. Вони виходять хрусткими зовні зі смачною грибною начинкою та з ароматним плавленим сиром.

Раніше Фокус писав про те, як легко та швидко приготувати роли з крабових паличок.