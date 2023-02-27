Вкуснейший рулет с маком и орехами: подробный рецепт
Рулет получается вкусным и очень сытным.
Маковый рулет с орехами, испеченный на дрожжах и посыпанный сахарной пудрой, – что лучше может быть к чаю или к кофе. Готовится он просто, а из ингредиентов, перечисленных автором кулинарного блока "Вкусные рецепты на каждый день" получается два рулета длиной 28 сантиметров, чего хватит, чтобы угостить как можно больше родных и близких.
Рулет с орехами и маком
Ингредиенты:
- сметана (15%-20%) – 130 гр;
- сахар – 40 гр;
- ванильный сахар – 10 гр;
- дрожжи – 10 гр (или 5 г сухих);
- мука – 330 гр;
- желтки – 2 шт;
- сливочное масло (82%)– 150 гр;
- соль – щепотка.
Для начинки:
- мак – 300 гр;
- вода – 600-700 мл;
- орехи – 150 гр;
- цедра лимона – 1 ст. л;
- белки – 2 шт;
- сахар – 140 гр;
- ванильный сахар – 10 гр;
- соль – щепотка.
Способ приготовления:
Сначала необходимо приготовить тесто. Для этого дрожжи раскрошить (если свежие), всыпать их в сметану, туда же добавить сахар, ванильный сахар, соль, желтки. Все хорошо перемешать венчиком, пока не получится однородная масса. В отдельную посуду просеять муку, выложить в нее масло, нагретое до комнатной температуры. Растереть муку с маслом руками в однородную крошку. Добавить сметанную смесь. Замесить мягкое, гладкое тесто, которое не прилипает к рукам. Накрыть пищевой пленкой и отправить в холодильник на 2-24 часа.
Следующий этап – приготовление начинки. Мак залить питьевой водой или молоком. Поставить на огонь, довести до кипения и варить 15 минут, помешивая время от времени. Снять с плиты и отставить на час. Дуршлаг застелить тканью и выложить мак, максимально отжав его в ткани, после чего выложить в емкость и пробить погружным блендером до однородности.
Белки комнатной температуры соединить с солью, взбить на минимальной скорости миксера до мелких пузырьков. Не переставая взбивать, добавлять ванильный сахар и сахар небольшими порциями. Увеличить скорость до максимальной и сбивать пока масса не станет глянцевой и будет хорошо держаться на венчиках. К маку добавить поджаренные и грубо порубленные орехи, цедру, перемешать. В два приема добавить белки, хорошо вымешивая каждый раз.
Тесто разделить на две части. Поверхность посыпать мукой и раскатать часть теста 30 на 30 см. Выложить половину начинки, распределить, не доходя до краев на 1,5 см. Свернуть не очень туго рулет. Защипнуть края. Рулет выложить на пергамент и завернуть в него так, чтобы между заготовкой и бумагой было небольшое пространство в 2 см. Края пергамента завернуть (получается как конфета завернутая в бумагу). Так же свернуть второй рулет. Выложить оба на противень, швом вниз. Оставить при комнатной температуре на 30 мин. Тесто подрастет и заготовка плотно приляжет к бумаге.
Выпекать в предварительно разогретой духовке при температуре180 на среднем уровне без конвекции 40-45 мин. Остудить на решетке, развернув бумагу на краях. Как остынет снять бумагу, посыпать сахарной пудрой.
Ранее Фокус писал, как приготовить сдобные булочки с маком.